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Центральный рынок

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2024
Бастрыкин потребовал проверить мигрантские точки нелегальной торговли в Новосибирске
В Новосибирске продолжаются рейды по выявлению незаконных мигрантов на территории РФ. Горожане обратились к председателю СКР Александру Бастрыкину.
12 апреля, 01:21
Опубликован рейтинг популярных гастрокортов в Новосибирске по версии 2ГИС
1 февраля, 01:20
2023
16 из 19 продовольственных рынков закрылись в Новосибирске за 17 лет
20 ноября 2023, 02:32
МУП «САХ» проверил заключение договоров арендаторами Центрального рынка Новосибирска
11 июля 2023, 08:57
2022
1 декабря продавцы Центрального рынка должны надеть красные колпаки
Арендаторы торговых точек получили уведомление от администрации рынка о необходимости приобретать и носить новогодние шапочки «для создания атмосферы праздника».
16 ноября 2022, 14:49

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