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Цыгане

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Цыганские мавзолеи на новосибирском кладбище — кто там похоронен
Десятки огромных памятников разбросаны по Заельцовскому кладбищу — там похоронены жертвы цыганских разборок середины и конца 90-х годов.
31 октября, 11:54
Цыгане приходят на место изгнанных из Хилка мигрантов-торговцев
29 октября, 06:12
Как новосибирцы конфликтовали с цыганами: история вопроса
25 октября, 09:15
Цыгане развернули нелегальную торговлю барахлом на Хилке в Новосибирске
В Новосибирске в Хилокском жилмассиве снова борются с нелегальными торговцами, о чем сообщает общественница.
23 октября, 10:45
Табор цыган застрял в лифте дома в Новосибирске
4 октября, 02:40
Раскрыты подробности поножовщины цыган в новосибирской электричке
В Новосибирской области цыгане устроили поножовщину в электричке, подробности дали Восточном межрегиональном СУ СКР.
30 июля, 01:20
Цыгане порезали пассажира новосибирской электрички — резонанс дошел до Бастрыкина
В электричке, следовавшей по Новосибирской области, цыгане напали на пассажира, Следком РФ просит возбудить дело, сообщают в центральном ведомстве.
29 июля, 01:46
Бойню с ножами устроили цыгане в новосибирской электричке
В одной из электричек, следовавшей по Новосибирской области, произошли разборки цыганей, рассказали очевидцы.
28 июля, 03:31
Цыгане выкупили первый этаж и «терроризируют» жильцов дома в Новосибирске
Цыгане не дают покоя жильцам одного из ЖК в Новосибирске, о чем рассказали сами горожане.
4 июля, 01:29
Цыганские разборки закончились убийством в Новосибирской области
Разборки после банальной драки привели цыгана из Черепановского района на скамью подсудимых, рассказали в региональном судебном департаменте.
8 мая, 08:17
Цыганский след обнаружен в деле об исчезновении новосибирского школьника
14-летний Максим Иващенко, которого по-прежнему ищут в Новосибирске, мог убежать с цыганами, сообщил отец подростка.
28 апреля, 11:17
2023
Таджикских цыган-люли выдворили из Новосибирска за бросание камней в учительницу
В Новосибирской области официально депортировали семью мигрантов из Таджикистана. Причиной стало хулиганство детей.
13 ноября 2023, 12:29
Цыгане проникают за деньгами в дом к старикам в Тогучине Новосибирской области
Цыгане под Новосибирском проникают в дома к старикам с целью получить деньги, заставляя жильцов бояться за свою жизнь.
12 сентября 2023, 01:54
Кемеровский экстрасенс одевался «цыганкой Маргаритой» и выманивал деньги за привороты
В Новосибирске отправили за решетку Дмитрия Пащенко, подозреваемого в мошенничестве. Под видом цыганки он мог выманить у клиентки деньги за лжеприворот. Однако экстрасенс уже имеет огромный криминальный опыт.
2 августа 2023, 10:07
Новосибирцы в ярости создали петицию из-за нашествия цыган во дворе элитного ЖК
Петиция была создана в Новосибирске из-за множества цыган во дворе элитного жилого комплекса «Галактика»; ее автор просит полицию разобраться в ситуации.
24 июля 2023, 04:44
«Всему отделу погадали и осыпали проклятьями»: в Новосибирске задержали 115 цыган
20 июля 2023, 06:27
Под Новосибирском задержали 115 цыган после драк с дачниками
Полиция устроила рейд на цыганский табор после драк с жителями СНТ «Спутник» под Новосибирском. Ранее дачники жаловались на конфликты с цыганами.
19 июля 2023, 14:04
Под Новосибирском цыганский табор терроризирует СНТ
Жителей СНТ «Спутник» под Новосибирском терроризируют цыгане. Они толпой нападают на людей и спускают на них своих собак.
10 июля 2023, 10:30
«Сидят у могил»: новосибирцы возмущаются цыганами-люли на Клещихинском кладбище
Жители Юго-западного жилмассива в Новосибирске откровенно напуганы нашествием цыган-люли на Клещихинское кладбище. По словам очевидцев, непрошеные гости разоряют мусорные баки, не стесняясь детей.
14 июня 2023, 12:27
Стало известно, зачем цыгане рано женят детей в Новосибирске
Ранние свадьбы в цыганских семьях объяснила профессор археологии и этнографии НГУ Ирина Октябрьская.
4 мая 2023, 08:46

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