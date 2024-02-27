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Убийство 17-летней девушки мигрантом под Новосибирском

Убийство 17-летней девушки мигрантом под Новосибирском

15 ударов ножом нанес мигрант 17-летней девушке.

Страшная трагедия потрясла новосибирцев: мигрант убил 17 летнюю девушку.

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Мигранту, зарезавшему 17-летнюю девушку, запросили солидный срок — сколько ему грозит
Мигранту из Таджикистана, убившему 17-летнюю девушку в Новосибирске из-за ревности, грозит 15 лет лишения свободы.
27 февраля, 09:15
2023
Возбуждены 4 статьи в отношении мигранта в Новосибирске, который жестоко убил девочку
Процесс по делу Хушнуда Хамроева, который в июле 2022 года зарезал бывшую подругу, 17-летнюю школьницу начался 20 апреля в Советском районном суде Новосибирска. Мигрант признал свою вину.
20 апреля 2023, 06:16
Шесть полицейских из Новосибирска наказали за халатность после убийства девушки
Сотрудников правоохранительных органов из Новосибирска обвиняют в пренебрежении своими обязанностями. По мнению прокуратуры, полицейские не отреагировали на жалобы матери девушки, погибшей от рук мигранта. Информация об этом прозвучала в эфире «КП-Новосибирск».
30 марта 2023, 10:45
Зарезал 17-ю ударами ножа. В Новосибирске будут судить мигранта за смерть девушки
Мигранта будут судить за убийство молодой девушки в Новосибирске – он ударил ее ножом 17 раз на почве ревности, подробности сообщают в Управлении Судебного департамента региона.
21 марта 2023, 08:55
2022
Глава таджикской диаспоры в Новосибирске обвинил депутата в разжигании ксенофобии
Председатель общества таджиков Новосибирска обвиняет депутата городского совета Ростислава Антонова в возбуждении национальной ненависти и вражды. Минходжиддин Каримов требует от горсовета обсудить поведение Антонова на ближайшем заседании
13 августа 2022, 06:15
Почему мигрант, убивший 17-летнюю, не был депортирован ранее: ответ полиции
6 августа 2022, 10:59
Полицейским грозит реальный срок после смерти 17-летней девушки в Новосибирске
30 июля 2022, 06:10
Самые громкие убийства женщин Новосибирска из ревности: история преступлений
28 июля 2022, 08:21
Собчак назвала убийство 17-летней девушки в Новосибирске позорищем
Телеведущая Ксений Собчак прокомментировала скандальное убийство 17-летней девушки в Новосибирске. В своем Телеграм-канале «Кровавая барыня» журналиста написала, что возмущена отсутствием закона о домашнем насилии в России.
28 июля 2022, 02:50
В Госдуме предложили заняться мигрантами после убийства девушки в Новосибирске
28 июля 2022, 01:45
СК проверит бездействие полиции из-за угроз убитой 17-летней девушке в Новосибирске
27 июля 2022, 13:00
Жителей Новосибирска атакуют: нашествие клещей, убийство 17-летней девушки и стрельба
27 июля 2022, 12:07
Мусульмане назвали величайшим грехом убийство девушки в Новосибирске
27 июля 2022, 11:03
Стихийный мемориал появился на месте гибели 17-летней девушки в Новосибирске
27 июля 2022, 10:39
Подруги назвали причину убийства 17-летней девушки в Новосибирске
27 июля 2022, 08:25
Убийца 17-летней девушки пойман в Новосибирске – он зарезал возлюбленную
27 июля 2022, 02:54

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