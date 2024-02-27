Убийство 17-летней девушки мигрантом под Новосибирском

Шесть полицейских из Новосибирска наказали за халатность после убийства девушки

Сотрудников правоохранительных органов из Новосибирска обвиняют в пренебрежении своими обязанностями. По мнению прокуратуры, полицейские не отреагировали на жалобы матери девушки, погибшей от рук мигранта. Информация об этом прозвучала в эфире «КП-Новосибирск».