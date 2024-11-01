Участник СВО

Еще больше военных могут стать операторами БПЛА в новосибирских подразделениях

В Новосибирской области продолжается комплектование подразделений, где воинскую службу по контракту жители региона могут проходить вместе со своими земляками. При этом военнослужащие получают востребованные военные специальности и дополнительные денежные выплаты.