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Участник СВО

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Ноябрь
Профессионализм новосибирских бойцов позволяет добиваться больших успехов на СВО
В Новосибирской области служба по контракту является востребованной: семьи военнослужащих получают различные льготы, соцподдержку и выплаты.
1 ноября, 06:49
Октябрь
Губернатор поблагодарил бойцов СВО и военных врачей за доблестное выполнение долга
Орденами Мужества и медалями «За отвагу» наградили героев спецоперации: награды получили не только военные, но и врачи, вносящие большой вклад в сохранении здоровья бойцов российской армии.
30 октября, 06:46
Боец с позывным Эйнштейн рассказал, как складывается ситуация в зоне СВО на самом дел
По мнению молодого человека, в ходе специальной военной операции наступил переломный момент.
7 октября, 09:25
Физики-ядерщики из Новосибирска ушли служить на СВО
В Новосибирске ученые изъявили желание служить на СВО, о чем сообщил на брифинге глава Советского района Дмитрий Оленников.
3 октября, 02:20
Студентка хотела уйти на СВО, но узнала о беременности
В Новосибирске молодая студентка решилась уйти на СВО, но ей отказали.
1 октября, 04:24
Сентябрь
«Ребенок» после школы отправилась добровольцем из Новосибирска в зону СВО
Из Новосибирска выпускница школы решила добровольно уйти в зону СВО: девушка рассказала о своих планах.
22 сентября, 03:19
Мать-одиночка из Новосибирска пыталась попасть на СВО ради денег
Молодая женщина из Новосибирска была намерена отправиться в зону СВО ради получения денежных средств, рассказала сибирячка.
18 сентября, 02:26
Август
Имя погибшего на СВО сотрудника метрополитена увековечат в Новосибирске
В Новосибирске появится доска памяти в честь героя СВО, который погиб, выполняя задачи спецоперации, соответствующее постановление подписала мэрия.
13 августа, 11:59
400 тысяч рублей начали выплачивать участникам СВО из Новосибирской области
С 1 августа заключившим контракт на участие в спецоперации будут разово выплачивать 400 тысяч рублей, указ подписал президент РФ Владимир Путин.
1 августа, 02:01
Июль
Андрей Травников: Тысячи людей помогают нашей армии, нашим бойцам, приближая Победу
Почти сто человек получили награды за помощь, оказываемую армии и жителям Донбасса, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
26 июля, 13:14
Еще больше военных могут стать операторами БПЛА в новосибирских подразделениях
В Новосибирской области продолжается комплектование подразделений, где воинскую службу по контракту жители региона могут проходить вместе со своими земляками. При этом военнослужащие получают востребованные военные специальности и дополнительные денежные выплаты.
25 июля, 04:33
Военкомат пытался обжаловать выплату мигранту-участнику СВО в Новосибирске
Мигрант из Новосибирска отправился в зону специальной военной операции добровольцем, однако не смог получить полученные выплаты, говорит юрист.
23 июля, 03:32
Выплат не может добиться семья погибшего участника СВО из Новосибирской области
22 июля, 10:22
Более 700 участников СВО в отпуске получили медпомощь в Новосибирской области
С 2023 года в нашем регионе военнослужащие во время отпуска могут обратиться в гражданские медицинские учреждения за стоматологической, психологической и экстренной помощью.
19 июля, 06:54
В Новосибирске бойцы СВО проходят реабилитацию в многопрофильном центре
Сеть многопрофильных комплексных центров реабилитации в городе будет расширена, заявил мэр Максим Кудрявцев.
17 июля, 11:25
Продлен Губернаторский сертификат для реабилитации новосибирцев-участников СВО
Действие реабилитационного сертификата, который выдают участникам СВО, продлили по решению губернатора Андрея Травникова, сообщили в правительстве.
17 июля, 11:18
Поддержку по губернаторскому сертификату получили 800 бойцов СВО из Новосибирска
Около 900 участников СВО из Новосибирской области получают помощь согласно губернаторскому сертификату.
2 июля, 08:38
Май
Двух новосибирцев вернули на родину из плена на Украине
31 мая, 13:34
110 фур с гуманитарным грузом отправила Новосибирская область в зону СВО в 2024 году
Обеспечение воинских подразделений на территории проведения специальной военной операции всем необходимым остается приоритетной задачей правительства Новосибирской области.
21 мая, 12:01
Десятки участников СВО пройдут обучение по программе «Время героев»
Первая группа участников СВО будет проходить обучение в рамках программы «Время героев», сообщили в АНО «Россия — страна возможностей».
16 мая, 12:41

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