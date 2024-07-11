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Участники СВО

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2024
Поддержат участников СВО и увеличат зарплату бюджетникам в Новосибирской области
Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области единогласно приняли поправки в бюджет, следует из сообщения регионального правительства.
11 июля, 08:59
Участникам СВО помогут стройматериалами в Новосибирской области
22 марта, 09:14
В Новосибирске инвалидам-ветеранам СВО выделят деньги на адаптацию жилья
22 февраля, 05:01
Искусственный интеллект поможет в трудоустройстве ветеранам СВО в Новосибирске
22 февраля, 04:44
2023
Концерт для детей участников СВО прошел при поддержке «Единой России» в Новосибирске
В новогоднее путешествие с любимыми сказочными персонажами отправились юные гости Дома творчества им. Ефремова.
26 декабря 2023, 10:20
Детей новосибирских бойцов СВО в школах накормят на 5% лучше
22 декабря 2023, 09:51
В мэрии Новосибирска ответили на претензии комбата «Веги» Панферова к могилам бойцов
7 ноября 2023, 11:47
На СВО погиб штурмовик-гранатометчик из Новосибирской области Александр Готманов
В Новосибирской области похоронили погибшего штурмовика-гранатометчика Александра Готманова, который был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации и погиб в зоне СВО.
2 ноября 2023, 02:10
Новосибирские бойцы СВО получат новые льготы — кому они положены
30 октября 2023, 12:20
23-летний боец из Новосибирской области Никита Бедарев погиб на СВО
В Новосибирскую новость пришла печальная весть о гибели молодого бойца из Искитима Никиты Бедарева. Он погиб в зоне СВО, выполняя свой воинский долг.
11 октября 2023, 05:43
Опубликованы фото погибших в зоне СВО бойцов из Новосибирска в 2022–2023 годах
22 сентября 2023, 05:52
2200 участников СВО проголосовали на выборах губернатора Новосибирской области
Бойцы из зоны спецоперации отдали голоса на выборах губернатора Новосибирской области. Об этом сообщила глава новосибирского облизбиркома Ольга Благо на пресс-конференции в ТАСС 11 сентября.
11 сентября 2023, 07:32
Аферисты развели на 1 млн рублей участника СВО из Новосибирской области
Боец СВО из Новосибирской области перевел аферистам более 1 млн рублей. Мужчина мечтал купить на эти деньги автомобиль.
1 сентября 2023, 07:21
Жители Кыштовки увидели земляков в репортаже НТВ из зоны спецоперации
30 января 2023, 05:41
Евгений Гришковец посетил сегодня госпиталь Центрального военного округа
Сегодня госпиталь Центрального военного округа в Новосибирске посетил актер, режиссер, музыкант и писатель Евгений Гришковец.
28 января 2023, 10:29

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