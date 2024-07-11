Участники СВО

На СВО погиб штурмовик-гранатометчик из Новосибирской области Александр Готманов

В Новосибирской области похоронили погибшего штурмовика-гранатометчика Александра Готманова, который был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации и погиб в зоне СВО.