Ураган повредил провода и оставил без света более 15 тысяч новосибирцев

15 июля произошло сразу несколько отключений на ЛЭП из-за мощного урагана, в результате без света остались более 15 тысяч жителей Новосибирской области, в том числе 3 тысячи жителей Первомайского района, где провода были повреждены градом.