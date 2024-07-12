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Ураган

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2024
Падали деревья: последствия страшного урагана в Новосибирской области
12 июля, 03:37
Ураган оставил без света пригороды Новосибирска
Под Новосибирском ураганный ветер с грозой стал причиной отключения электроснабжения в нескольких населенных пунктах.
6 июля, 03:42
Сорвало шифер с крыши школы в Новосибирской области
В Искитимском районе Новосибирской области подсчитывают ущерб от разбушевавшегося ураганного ветра, следует из сообщения местной администрации.
6 июля, 03:14
Шторм надвигается на Новосибирскую область в выходные
7 июня, 11:03
Последствия урагана: сильный ветер сорвал фасад дома в Новосибирске
В Новосибирске и в области несколько дней сохраняется сильный ветер и метель. Во время ночного урагана, были зафиксированы первые происшествия.
11 января, 04:27
Ураган сорвал крышу со школы в Новосибирской области
2 января, 10:10
2023
Опубликованы фото последствий сильного шторма в Новосибирске
Последствия ночного шторма в Новосибирске: разрушенные украшения, опрокинутые ели, поврежденные остановки, снесенные рекламные баннеры, перекрытые трассы.
30 декабря 2023, 06:02
Новосибирцы рассказали о последствиях урагана в Крыму
28 ноября 2023, 07:58
Ураган, ядерный взрыв и снос: главные события Новосибирска за неделю
С 20 по 27 ноября в Новосибирске произошло множество громких и неоднозначных событий. Atas. Info подготовил дайджест самых ярких сюжетов уходящей недели.
24 ноября 2023, 13:30
Ураган мчался из Средней Азии в Новосибирск со скоростью 90 км/ч
21 ноября 2023, 03:47
В Новосибирске назвали количество пострадавших во время урагана
20 ноября 2023, 09:03
Падали деревья и срывались крыши: как Новосибирск пережил ураган 19 ноября
20 ноября 2023, 06:04
Ночной ураган повалил железный забор с бетонными блоками в центре Новосибирска
19 ноября 2023, 05:48
Огромная сосна рухнула в Академгородке от порывов ураганного ветра
21 октября 2023, 17:41
Оставайтесь дома: мощный ураган приближается к Новосибирской области
В Новосибирскую область приближается волна ураганного ветра, которая принесет сильный шторм с порывами до 25-27 м/с, способный нанести значительные разрушения, сорвать крыши и повалить деревья.
21 октября 2023, 13:34
Мощный торнадо обрушился на Пашино в Новосибирске — правда или фейк?
29 августа 2023, 08:32
Крыша шатра упала на отдыхающих — новосибирцы спасались от урагана в Яровом
Жители Новосибирска рассказали как спасались от сильного ветра, разрушившего летнее кафе и унесшего крыши шатров в Яровом.
16 июля 2023, 05:14
Ураган повредил провода и оставил без света более 15 тысяч новосибирцев
15 июля произошло сразу несколько отключений на ЛЭП из-за мощного урагана, в результате без света остались более 15 тысяч жителей Новосибирской области, в том числе 3 тысячи жителей Первомайского района, где провода были повреждены градом.
16 июля 2023, 04:47
Новосибирцев предупредили об опасных волнах на Обском море из-за урагана
В Новосибирске предупредили о грозе и сильном ветре, что может привести к опасным волнам на Обском море, поэтому в МЧС рекомендуют отказаться от выхода на воду и надевать спасательные жилеты при рыбалке.
29 июня 2023, 01:15
Мощный шторм надвигается на Новосибирск — ожидается ливень и ветер порывами до 23 м/с
28 июня 2023, 07:32

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