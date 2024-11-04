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4 ноября
Львиная семья образовалась в Новосибирске — смотрим милое видео
4 ноября, 07:54
DAVA исполнил заветную мечту отца — чем он удивил папу
4 ноября, 05:54
1 ноября
Жесткий запрет на продажу алкоголя в России: введут ли такой в Новосибирской области
1 ноября, 08:52
Губернатор оценил вклад сотрудников «Россети Новосибирск» в строительную отрасль
Министерство строительства наградило Благодарственными письмами от губернатора представителей разных сфер, которые внесли весомый вклад в строительную отрасль города и региона.
1 ноября, 07:57
31 октября
Жители Новосибирска показали последствия ликвидации коммунальной аварии
31 октября, 05:50
30 октября
Дома залило кипятком, нет отопления — последствия коммунальной аварии в Новосибирске
30 октября, 10:50
Дождь пошел в квартирах после коммунальной аварии в Новосибирске
На правом берегу Новосибирска случилась коммунальная авария: после этого в некоторых домах пошел дождь, сообщают очевидцы в соцсетях.
30 октября, 06:45
Жители Новосибирска пожаловались на глубокую брошенную траншею
В Ленинском районе Новосибирска коммунальщики не обезопасили людей от вырытой траншеи, о чем сообщают горожане в соцсетях.
30 октября, 04:46
29 октября
Ущерб от погрома геймера в компьютерном клубе Новосибирска достиг 200 тысяч
29 октября, 02:07
Эвакуация в новосибирском ТРК «Ройял Парк» — что известно
29 октября, 01:31
28 октября
Юный музыкант из Новосибирской области дошел до финала шоу «Ты Супер!»
В музыкальном шоу принимал участие школьник из Новосибирской области: мальчику не удалось завоевать первое место, что показали в эфире НТВ.
28 октября, 01:31
25 октября
Малышке дальневосточных леопардов из Новосибирского зоопарка выбрали милое имя
В Новосибирском зоопарке придумали, как назвать малышку леопардов, о чем рассказали в соцсетях учреждения.
25 октября, 08:59
Агата Муцениеце простилась с сыном от актера Павла Прилучного
25 октября, 03:25
24 октября
Очередной прорыв: парк «Арена» залило кипятком
24 октября, 09:11
Водители годами объезжают пробку по тротуару в Новосибирске — ГАИ не реагирует
В Новосибирске водители повадились сокращать время в пробке, объезжая ее по тротуару, о чем рассказали жители города.
24 октября, 05:08
Добычу угля на разрезе «Богатырь» в Новосибирской области оценили в 133,5 млрд руб
24 октября, 03:22
Названа причина пропажи новых трамваев с улиц Новосибирска
В Новосибирске ровно неделю проработали новые трамваи №13: мэрия рассказала, что с ними происходит сейчас.
24 октября, 01:57
23 октября
Снова вошел не в ту дверь: Киркорова проверяют на причастность к ЛГБТ*
23 октября, 03:10
22 октября
Как живут студенты в новых общежитиях НГУ — изучаем корпуса изнутри
22 октября, 09:58
В Новосибирске затопило подвалы многоэтажных домов в ЖК «Балтийский»
22 октября, 09:56

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