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Визит Мишустина в Новосибирск

Визит Мишустина в Новосибирск

Фото: kremlin.ru.
В Новосибирск с рабочем визитом прибыл вице-премьер Михаил Мишустин. Рассказываем, что чиновник будет делать в столице Сибири.
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Август
Стало известно, что изменится после приезда Мишустина в Новосибирск
После двухдневного визита Михаила Мишустина в Новосибирск, стало известно, что изменится в столице Сибири.
10 августа, 08:12
Июль
Михаил Мишустин покинул Новосибирск — что он успел сделать за 2 дня
23 и 24 июля премьер-министр Михаил Мишустин провел в Новосибирске, деловая поездка получилась насыщенной — какие объекты посетил председатель российского правительства.
25 июля, 05:24
Послание студентам НГУ оставил на стене Михаил Мишустин
24 июля, 10:46
Условия для талантливых детей в СУНЦ НГУ оценил премьер-министр Мишустин
Проект строительства корпусов специализированного учебно-научного центра НГУ реализован опережающими темпами, также с опережением графика строится вузовский кампус мирового уровня.
24 июля, 10:15
Многокилометровая пробка из фур появилась в Новосибирске — кого не пропускают
24 июля, 09:21
Именные президентские стипендии увеличат для студентов из Новосибирска
В России планируется увеличение именных стипендий для тех, кто учится в университетах, о чем оповестил премьер-министр Михаил Мишустин, приехав в Новосибирск.
24 июля, 08:42
Михаил Мишустин посетил научно-технологический парк Академгородка Новосибирска
Во второй день пребывания в Новосибирске глава правительства страны побывал в научно-технологическом парке Академгородка, следует из сообщения пресс-службы регионального правительства.
24 июля, 08:36
Появилось видео приезда премьер-министра Мишустина в новосибирский Академгородок
24 июля, 05:47
Мишустину представили результаты модернизации здравоохранения в Новосибирской области
Масштабы этой работы превышают уровень лучших советских пятилеток, отметил губернатор Новосибирской области.
24 июля, 02:23
Мишустин провел рабочую встречу с губернатором Новосибирской области Травниковым
Во время встречи глава региона и премьер-министр обсудили вопросы социально-экономического развития Новосибирской области, сообщает пресс-служба правительства.
23 июля, 13:55
Видео. Михаила Мишустина встретили у трапа первые лица Новосибирской области
23 июля премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Новосибирск, у председателя правительства запланирована двухдневная поездка.
23 июля, 10:32
Кортеж из 21 автомобиля промчался по центру Новосибирска — видео
23 июля, 07:55
Фальшфасадом прикрыли НГУ перед приездом Мишустина в Новосибирск
В Новосибирске наводят порядки перед приездом премьер-министра Михаила Мишустина: здание НГУ, куда он приедет, прикрыли баннером, сообщается в ТГ-каналах.
23 июля, 03:54
ТВ и радио не будут работать в день приезда Мишустина в Новосибирск
23 июля, 03:29
Мишустина пригласили посетить Хилок вместо Академгородка в Новосибирске
23 и 24 июля в Новосибирск визит нанесет премьер-министр Михаил Мишустин, глава правительства посетит аэропорт Толмачево и Академгородок.
23 июля, 03:00
Улицы экстренно отремонтировали к приезду Мишустина в Академгородке Новосибирска
23 и 24 июля Новосибирск с рабочим визитом посетит премьер-министр Михаил Мишустин, анонсировали в правительстве РФ.
23 июля, 02:33
Стало известно, когда и зачем премьер-министр Мишустин приедет в Новосибирск
Информацию о приезде в Новосибирск премьер-министра Михаила Мишустина официально подтвердили в правительстве РФ.
23 июля, 01:46
Премьер-министр Михаил Мишустин посетит Новосибирск — подробности
23 июля Новосибирск посетит председатель правительства РФ Михаил Мишустин, информацию Atas.info подтвердил источник, знакомый с ситуацией.
22 июля, 11:45
Стало известно, когда премьер РФ Михаил Мишустин прилетит в Новосибирск
Визит главы кабинета министров страны в Новосибирскую область станет заметным событием в политической жизни региона, считают аналитики.
8 июля, 10:08

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