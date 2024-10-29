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Владельцы

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Топ-5 любимых: владельцы не готовы расставаться с японскими автомобилями этих марок
В Новосибирске составили рейтинг марок автомобилей, владельцы которых продают их реже всего, сообщают аналитики.
29 октября, 10:20
Жители Новосибирской области пожаловались на открытые колодцы в поселке
В одном из поселков в Новосибирской области массово открыты колодцы, что несет большую опасность жизни людей, рассказывают местные жители.
28 октября, 09:15
Кто зарабатывает на крупнейших термальных комплексах Новосибирска: фамилии владельцев
30 января, 04:30
2023
Владельцев заброшенных домов ищут в Новосибирской области
В Новосибирской области начали искать владельцев заброшенной недвижимости, которая находится преимущественно в селах региона. Об этом сообщила глава управления Росреестра по региону Светлана Рягузова на пресс-конференции.
26 декабря 2023, 01:32
Бизнес на паре — кому принадлежат самые известные бани в Новосибирске
13 декабря 2023, 08:31
Кому принадлежат самые дорогие курорты Новосибирской области — фамилии владельцев
4 декабря 2023, 04:02
ТОП-менеджеры поспорили на коньяк за 400 тыс рублей из-за успеха «Чижика»
19 ноября 2023, 07:10
Угольные разрезы «Сибантрацита» в Новосибирской области проданы в Башкирию
15 ноября 2023, 07:27
Короли бензозаправок: называем фамилии владельцев сетей АЗС Новосибирска
20 октября 2023, 03:17
Томская компания выкупила часть ЦУМа в Новосибирске
Летом 2023 года томская компания получила часть площадей в ЦУМе, который находится в центре Новосибирска.
11 октября 2023, 01:42
Кому принадлежат самые шикарные рестораны Новосибирска: фамилии владельцев
29 сентября 2023, 11:13
За базаром следят. Называем фамилии владельцев продуктовых рынков Новосибирска
20 сентября 2023, 01:56
Кому сегодня принадлежат легендарные заводы Новосибирска: фамилии владельцев
12 сентября 2023, 02:59
«Мега», «Аура», «Галерея»: кто владельцы самых больших ТРЦ Новосибирска
29 августа 2023, 02:30

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