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Восточный обход

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Стало известно, что изменится после приезда Мишустина в Новосибирск
После двухдневного визита Михаила Мишустина в Новосибирск, стало известно, что изменится в столице Сибири.
10 августа, 08:12
В 22 млрд рублей обойдется бюджету участок Восточного обхода Новосибирска
Продолжение строительства Восточного обхода Новосибирска запланировано на 2026 году, заявил в региональном Заксобрании заместитель начальника «Сибуправтодора» Юрий Симонов.
22 мая, 05:11
В 2023 году под Новосибирском построили более 10 км Восточного обхода
1 января, 10:34
2023
В Новосибирске открыли второй путепровод на Восточном обходе
Второй путепровод на Восточном обходе в Новосибирске открыт для движения, что позволит сократить путь к населенным пунктам Новолуговое и Ремесленное на 1,5 километра.
16 октября 2023, 01:39
2022
Первый этап Восточного обхода планируют построить до конца следующего года
Губернатор Андрей Травников сказал, что «по Восточному обходу появился определенный оптимизм» и что средства на его строительство запланированы на три года вперед.
16 декабря 2022, 09:26

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