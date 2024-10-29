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Задержка

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2024
Взлет самолета до Новосибирска экстренно прервали — что произошло
Инцидент с рейсом авиакомпании S7, выполнявшимся на самолете Embraer 170 произошел в аэропорту Горно-Алтайска. Взлет отменили из-за сигнала об открытии багажной двери.
29 октября, 10:06
Сотни людей не могут попасть в Москву — в чем причина
Пассажиры авиакомпании «Якутия» застряли в новосибирском аэропорту Толмачево, они ждут рейса больше суток.
8 октября, 07:20
Рейс из Новосибирска в Дубай задержан из-за ракетного удара по Израилю
Из-за ракетных ударов введены ограничения на полеты над Израилем и Ираном. В связи с этим вылет части рейсов задерживается.
2 октября, 04:08
Стала известна причина задержки рейса Новосибирск-Москва на сутки
Прокуратура начала проверку действий авиакомпании, отложивший вылет пассажиров, сообщили в надзорном ведомстве.
8 сентября, 10:27
Массовую отмену и задержку рейсов из Новосибирска прокомментировали в S7
Почему отменили рейсы в разные города из Новосибирска, рассказали в авиакомпании-перевозчике «Сибирь».
13 августа, 12:39
Вылеты самолетов задержали в Новосибирске из-за густого тумана
Из новосибирского аэропорта не смогли вылететь несколько самолетов, о чем свидетельствуют данные онлайн-табло.
29 июля, 01:51
Певец Шура назвал «дебильным трепом» новость об опоздании на концерт в Новосибирске
Певец Шура опроверг информацию о задержке концерта в Новосибирске, несмотря на то, что зрители заявляли об опоздании артиста на час.
11 марта, 09:39
Авиарейсы из Новосибирска в Санкт-Петербург задерживают — с чем это связано, причина
Рейсы из Новосибирска в Санкт-Петербург массово задерживаются на несколько часов из-за непогоды.
23 января, 02:39
2023
Самолеты из Томска и Кемерово не смогли вылететь в Новосибирск из-за снегопада
Рейсы из Томска и Кемерово в Новосибирск задерживались на 10 часов из-за погодных условий.
24 декабря 2023, 09:42
Самолет из Еревана в Новосибирск задержали на 18 часов
По расписанию рейс из Еревана в Новосибирск должен был прибыть в пункт назначения 17 декабря, однако задержка продлилась на 18 часов.
18 декабря 2023, 01:22
Электричка под Новосибирском задержалась на час — люди ждали ее на морозе
Пассажиры электрички в Новосибирской области больше часа ждали прибытия поезда. Все это время на улице был мороз почти -40 градусов.
8 декабря 2023, 07:43
Концерт Анны Асти в Новосибирске прошел с опозданием на 1,5 часа
Анна Асти была опоздала на свой концерт в Новосибирске на полтора часа, что вызвало недовольство у зрителей.
26 ноября 2023, 02:23
«Пуск откладывается»: аудиторы КСП назвали степень готовности 4 моста в Новосибирске
14 ноября 2023, 06:50
Новосибирский Минтранс объяснил отсутствие развязки в Матвеевке
Глава министерства транспорта Новосибирской области задержки в начале строительства важной развязки на Бердском шоссе объяснил неповоротливостью властей Новосибирска
12 июля 2023, 05:14
Водители «Газелей» устроили бунт у магазина
В Новосибирске водители «Газелей» устроили протестную акцию у магазина строительных материалов «ФормулаМ2». Это может быть связано с невыплатой положенных денег.
5 июля 2023, 11:16
Самолет рейса «Новосибирск-Иркутск» совершил вынужденную посадку в Улан-Удэ
25 июня 2023, 10:08
Кружат в небе над Новосибирском: в аэропорту Толмачево задерживается прилет 20 рейсов
12 мая 2023, 04:08
Прилет 12 авиарейсов задерживается из-за густого тумана в Новосибирске
Утром 12 мая на Новосибирск опустился густой туман, из-за которого задерживается вылет нескольких рейсов из аэропорта Толмачево.
12 мая 2023, 01:28
В Новосибирске на 10 часов задержан рейс в Таиланд
23 февраля 2023, 04:24
Рейс из Новокузнецка в Новосибирск задержался на пять часов из-за непогоды
2 февраля 2023, 11:50

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