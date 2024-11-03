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Жара

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Ноябрь
Какой будет погода в Новосибирске: волна жары и дождя накроет город
Прогноз погоды на выходные в Новосибирске удивил многих — синоптики пообещали потепление и большое количество осадков.
3 ноября, 03:15
Август
Надоевшая жара вернется во второй половине августа в Новосибирскую область
Синоптики прогнозируют очередное повышение температуры в Новосибирской области, следует из прогноза Западно-Сибирского УГМС.
11 августа, 08:21
Июль
Массовое нашествие кузнечиков пугает жителей Новосибирской области
В Новосибирской области фиксируют большое появление кузнечиков, сообщают читатели Atas.info.
30 июля, 04:57
Жара, дожди и грозы: что подготовила погода для новосибирцев в конце июля 2024
29 июля, 02:22
Новосибирцы штурмуют электрички и стоят в пробках чтобы попасть на пляж в +32°
27 июля, 08:47
Аномальная жара снова накатила на Новосибирск — когда это закончится
С 26 по 29 июля в Новосибирскую область будет стоять аномально жаркая погода с показателями выше +30 градусов, это следует из данных ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
26 июля, 04:45
Вода в Оби прогрелась в жару до рекордной температуры в Новосибирске
Вода в Новосибирске стала очень теплой, о чем свидетельствуют данные Западно-Сибирского гидрометцентра.
25 июля, 05:06
Аномальная жара и ливни надвигаются на Новосибирск — какие опасности ждут в непогоду
23 июля, 11:35
Дождь и похолодание ожидается в Новосибирской области на выходных
19 июля, 01:35
Жара, град и ветер ожидаются в Новосибирской области
О жаре и граде в ближайшее время в Новосибирской области предупредили в МЧС.
16 июля, 13:11
Когда уйдет аномальная жара из Новосибирской области — называем даты
В Новосибирской области стоит какой день уже стоит жара: стало известно, когда она уйдет из региона, погодные сервисы дали прогноз погоды
16 июля, 01:56
Жара, дожди и грозы вернутся в Новосибирск
В Новосибирске вновь поменяется погода: погодные сервисы предсказывают, что станет жарко и дождливо.
10 июля, 04:57
Нашли «золотую жилу»: как новосибирцы наживаются на аномальной жаре
Повышенная температура в Новосибирске спровоцировала традиционный увеличенный спрос на покупку кондиционеров и услуги по их установке, следует из информации на популярном сайте услуг.
8 июля, 04:52
Жара вернется с дождем: погода на выходные 6 и 7 июля в Новосибирске
Синоптики представили прогноз погоды на выходные 6 и 7 июля в Новосибирской области.
5 июля, 09:23
Сезон дождей с грозами: непогода обрушится на Новосибирск в июле 2024
3 июля, 02:54
Как пережить жару — 9 лайфхаков, опробованных на себе
2 июля, 14:57
Адский мороз до -63 показал уличный градусник в Новосибирске
В Новосибирске сломался уличный градусник, который начал показывать минусовую температуру в жару, сообщают очевидцы.
2 июля, 03:41
Как избежать солнечного удара — советы специалиста
Несмотря на то, что синоптики сообщили о долгожданном периоде дождей на территории Новосибирской области, жаркие дни, вне всякого сомнения, еще будут.
2 июля, 03:09
Штормовое предупреждение из-за аномальной жары выпустили в Новосибирске
В Новосибирске продолжают сохраняться жаркие дни: синоптики выпустили очередное штормовое предупреждение.
1 июля, 02:21
Июнь
Жители микрорайона «Щ» в Новосибирске остались без света и воды в жару
В микрорайоне Академгородка без воды остались практически 500 домов, сообщение об этом появилось на муниципальном портале Новосибирска.
30 июня, 05:36

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