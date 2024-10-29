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Жилой комплекс

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2024
Огонь охватил строящийся жилкомплекс в Новосибирске — что происходит
Днем 29 октября вспыхнул пожар на стройке жилого комплекса в Заельцовском районе, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
29 октября, 07:57
Томская компания построит в Новосибирске жилой комплекс за 1,3 млрд рублей
ОАО «Томская домостроительная компания» (ТДСК) построит еще два жилых дома на 446 квартир в Ленинском районе Новосибирска.
29 января, 11:39
2023
В Новосибирске снесут 350 домов ради детского сада и поликлиники
18 ноября 2023, 11:48
Какие жилые комплексы соседствуют с психбольницей для преступников в Новосибирске
21 сентября 2023, 08:45
В Новосибирске жилой комплекс для военных может достроить Минобороны
11 марта 2023, 05:32
2022
Новый жилой комплекс появится в Новосибирске
3 ноября 2022, 13:13

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