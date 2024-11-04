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Животные

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Ноябрь
Львиная семья образовалась в Новосибирске — смотрим милое видео
4 ноября, 07:54
День рождения Кавказа празднуют в Новосибирске
В Новосибирском зоопарке свой первый юбилей отметил персидский леопард по имени Кавказ.
2 ноября, 07:12
Заблудившегося на острове кота спасли от голода в Новосибирске
В Новосибирске помогли бездомному коту на острове, сообщили в МАСС.
2 ноября, 03:00
Октябрь
Любители котиков со всего мира смогут покормить новосибирских хвостиков
Кормушки для котов и кошек предложили поставить в областной столице: обращение уже направлено мэру.
31 октября, 07:08
Опасные енотовидные собаки плодятся в лесах Новосибирской области
В Новосибирской области обсудили борьбу с енотовидными собаками: на совещании выступил глава Минприроды Евгений Шестернин.
31 октября, 03:08
Собака прокусила ногу ребенку в Новосибирской области — школьнику дали деньги
В Новосибирской области ребенку выплатили компенсацию за укус собаки, подробности дали в прокуратуре.
30 октября, 07:09
Малышке дальневосточных леопардов из Новосибирского зоопарка выбрали милое имя
В Новосибирском зоопарке придумали, как назвать малышку леопардов, о чем рассказали в соцсетях учреждения.
25 октября, 08:59
После ДТП на новосибирской трассе дети лося остались без родителя — он погиб
В Новосибирской области лось погиб под колесами водителя, сообщили в Управления ветеринарии.
25 октября, 03:04
Белки таинственно исчезают в парках Новосибирска — что с ними делают
Новосибирских белок крадут в областной столице, о чем информировали в «Дирекции городских парков».
25 октября, 01:42
Жители Новосибирска желают запретить использовать животных в цирке
В Новосибирской области не поддерживают эксплуатацию животных в цирке, сообщают аналитики.
24 октября, 06:21
Семья актера Дорохова стала опекуном лемуров в Новосибирском зоопарке
Известный артист Денис Дорохов и его близкие будут помогать в содержании животных, сообщили в зоопарке.
17 октября, 09:33
Глава Новосибирского цирка раскритиковал идею о запрете животных на арене
Сергей Шабанов считает, что без животных цирк уже не будет иметь такой популярности.
16 октября, 10:41
«Хотели заколоть вилами»: старенького пса едва не убили в Новосибирске
10 октября, 05:49
Видео. Манулят в Новосибирском зоопарке разлучили с матерью
7 октября, 02:49
Новосибирский зоопарк отправил гумпомощь коллегам из ДНР
Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило вновь отправил гуманитарную помощь своим коллегам в Донецкую Народную Республику.
5 октября, 03:17
Чудом спасенного медвежонка выпустили в заказник Новосибирской области
2 октября, 08:59
Коты, белки и птицы гибнут в Новосибирске из-за оголенных проводов
1 октября, 10:23
Медведицы Белка и Стрелка устроили заплыв в Новосибирском зоопарке — милое видео
В Новосибирском зоопарке сняли игры Белки и Стрелки, видео поделился постоянный посетитель.
1 октября, 05:12
Сентябрь
Вход в Новосибирский зоопарк сделали бесплатным — для кого и когда
30 сентября, 05:37
Массовое нашествие ежей произошло в Новосибирской области
Ежи массово выходят на городские улицы в Новосибирской области, о чем рассказывают читатели Atas.info.
30 сентября, 05:03

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