Анна Долгарева: химия современной русской поэзии

– С травлей я столкнулась еще в 2015 году, когда впервые поехала на Донбасс. Сейчас это, скорее, связано с моим попаданием в шорт-лист премии «Лицей»: некоторые даже писали, что если Долгарева получит ее – то это конец премии. Но я получила только зрительскую. А так… Тяжело. Я тот человек, который спокойно, даже с нервяком, воспринимает похвалу, а хулу (по формуле «хулу и похвалу приемли равнодушно») воспринимаю остро. Это действительно тяжело. В 2015 было совсем чудовищно, я чувствовала себя загнанной. А сейчас меня все же поддерживают некоторые вещи, есть опора. Но соцсети не хотела закрыть. Я – интроверт, мне тяжело общаться с людьми лично, но при этом мне нужно делиться эмоциями и мыслями. Соцсети – такая отдушина, через которую я могу поговорить с людьми, это для меня очень важно.