Примерно тогда интернет стал общедоступен, и, как выразился Дмитрий, тем, у кого есть мозги, сразу стало понятно, что работать надо начинать с постами в текстовом формате. Фотографии и видео появились заметно позже.
— Сначала я писал тексты, себя позиционировал как жизнерадостного графомана. Мне писать страшно нравится, сам процесс доставляет удовольствие. Ну, если это нравится еще кому-то, то есть в интернете замечательная вещь —
— Сначала я писал тексты, себя позиционировал как жизнерадостного графомана. Мне писать страшно нравится, сам процесс доставляет удовольствие. Ну, если это нравится еще кому-то, то есть в интернете замечательная вещь — обратная связь: прибежали читатели, прочитали, сразу тебе написали всякое, с ними можно пообщаться. Это страшно весело было, очень интересно, и в общем-то я с большим удовольствием этим занимался. Что касается публицистики, это конец 90-х был, там безобразия всякие происходили. Я уже взрослый был, мне было 30-38 лет, мнение состоявшегося мужчины, человека и гражданина пользовалось большой популярностью.
обратная связь: прибежали читатели, прочитали, сразу тебе написали всякое, с ними можно пообщаться. Это страшно весело было, очень интересно, и в общем-то я с большим удовольствием этим занимался. Что касается публицистики, это конец 90-х был, там безобразия всякие происходили. Я уже взрослый был, мне было 30-38 лет, мнение состоявшегося мужчины, человека и гражданина пользовалось большой популярностью.