«Мое главное украшение – впереди»

По мнению ювелира, обратная связь от клиентов очень важна (разумеется, наряду с собственной оценкой своей работы). Она позволяет художнику расти и открывать новые направления, продолжать работать и следовать своим путем. Окутова работает на заказ, но скорее в той форме, которая в портновском деле называется made to measure: вариации в рамках существующего модельного ряда, когда форма украшения изначально определена, и обсуждается только цветовое решение: камни и эмаль.
Я учитываю пожелания заказчика, но в основном меня, как художника, выбирают осознанно и целиком доверяют моему видению, – поясняет Елена. – Индивидуальные проекты от поиска идеи до воплощения я не беру давно: для меня это очень длинный и эмоционально затратный путь.
При этом мастер считает, что ей всегда везло с клиентами – «вдохновляющими незаурядными личностями с собственным мнением и индивидуальным стилем».