Среди других клиентов Ольги Никич – «Альфабанк», «Интеко», Dove, J&T Bank, Государственный исторический музей, Музей Кино, «Транснефть», авиакомпания S7, музей-заповедник «Царицыно». По словам дизайнера, она охотно участвую в таких коллаборациях, потому что ей интересно реализовывать свой дизайн не только на шелке, но и на других материалах и носителях.



Корпорации предлагают мне темы, за которые в обычной жизни, в своих личных проектах я бы ни за что не взялась: например, платок с мотивом авиатурбин для S7, – рассказывает Ольга. – Это, как теперь говорят, интересный челлендж. Задача держит тебя в тонусе, заставляет искать какие-то новые выразительные и изобразительные пути». Техзадание художница обычно разрабатывает совместно с клиентами, основываясь на их пожеланиях. «Это тоже часть работы дизайнера: оформить неопределенно высказанные пожелания во что-то понятное и мне, и заказчику. Но иногда, получив первый вариант дизайна, клиенты дают смешные комментарии», – рассказывает Ольга.



Редкие аксессуары из корпоративных коллекций и ограниченных выпусков пополняют коллекции музеев современного и прикладного искусства. Платки olganikich не исключение: они есть в коллекциях Музея истории русского платка и шали и Московского музея дизайна. Платок «Трактористка» в 2018 году получил премию конкурса Музея декоративно-прикладного искусства «Придумано и сделано в России».