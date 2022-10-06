Фото Марка Олича со спектакля «Анна Каренина». Юрий Смекалов, Ульяна Лопаткина
Балет Эйфмана – не “строго классический” балет, это авторский психофизический пластическо-хореографический стиль, придуманный самим Борисом Эйфманом, – рассказывает танцовщик. – Хотя в основе его хореографической идеологии лежит классический танец, потому что с самого основания его коллектива в нем работают артисты с классическим образованием.
Смекалов настаивает на многообразии того, что привычно называют «академическим балетом»: «На сегодняшний день классический танец демонстрирует более широкую форму выражения и восприятия, – подчеркивает он.
В начале 2009 года Юрий Смекалов был приглашен в Мариинский театр и служит в нем по сей день – уже четырнадцать сезонов.
Мариинский театр – это академический театр классического балета. Но там есть современный репертуар, современный танец. Я как артист и как хореограф считаю, что нужно всеми силами сохранять музейную ценность классического академического балета, и при этом стараться идти вперед и развивать новые направления.
По мнению исполнителя, сегодня ценны и важны мультижанровые артисты. Танцовщики классического академического театра должны уметь «подстраиваться» под идеологию хореографов, которые ищут новый путь, хотят по-новому высказаться. Это, считает Смекалов, единственный способ достичь прогресса в искусстве танца.