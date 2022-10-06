«Стремлюсь дать нечто новое нашему миру»
Танцовщик и хореограф Юрий Смекалов – о трудном «балетном детстве», классическом танце и работе с фигуристами
Фото Ольги Тупоноговой-Волковой
Юрий Смекалов – один из самых известных на родине и в мире российских танцовщиков балета, хореограф, постановщик, солист Мариинского театра. Среди множества профессиональных наград Смекалова – «Золотая маска» в номинации «Лучшая мужская роль» (за партию Тригорина в «Чайке»), «Золотой софит» за главную партию в «Парке» Прельжокажа. Исполнитель также не раз получал награды как хореограф. В частности, он стал лауреатом ХI Международного конкурса артистов балета и хореографов и VII Международного конкурса хореографов и балетмейстеров под патронажем Всемирного совета танца ЮНЕСКО.
Путь Юрия Смекалова к высотам профессиональной карьеры был так же тяжел, как у любого профессионального академического танцовщика. Он окончил легендарную Академию Русского балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге (известную всему миру как «Вагановское училище»), где занимался в классе Константина Шатилова. Это был, по замечанию самого Смекалова, «каторжный труд».
Фото Юлии Михеевой со спектакля «Ярославна. Затмение», 2021
С самого детства, с десяти лет ребенок находится в закрытом специальном учебном заведении, где не хватает времени для хобби, развлечений, или полноценного отдыха со сменой спортивной, или культурной деятельности, – вспоминает танцовщик. – Концентрация максимальная. Обучение проходит с самого утра: с девяти двадцати до пяти тридцати. А если есть и театральная практика, то вплоть до восьми вечера ребенок бывает занят. Когда приходишь домой, ни на что не остается сил.
При этом Юрий Смекалов признает, что высокий уровень в любом творчестве достигается только тяжелой работой: «Профессиональная музыкальная школа тоже “каторжный труд без детства”, и школа изобразительного искусства». По мнению танцовщика, все зависит от ребенка и его родителей: хотят ли они достигнуть совершенства ценой жертв и готовы ли на жертвы.
Фото Елены Ионовой
Классический балет – это лишь одна составляющая большого танцевального мира. Многие дети с раннего детства проявляют способности и желание танцевать, это нормальная потребность человека к творческой реализации – недаром многие обряды в древнем мире основывались на танцах. Выбор именно классического балета – прерогатива родителей. Они выбирают это направление развития ребенка, а дальше мальчик или девочка сами погружаются в балет, потому что это действительно увлекает, – говорит Смекалов.
Талант Юрия Смекалова, сформированный классической балетной школой, требует для себя более широкого поля реализации. Более десяти лет он был солистом Санкт-Петербургского государственного академического театра балета под руководством Бориса Эйфмана, где танцевал ведущие партии в «Чайковском», «Карамазовых», «Красной Жизели», «Чайке», «Анне Карениной», «Реквиеме» и других постановках.
Фото Марка Олича со спектакля «Анна Каренина». Юрий Смекалов, Ульяна Лопаткина
Балет Эйфмана – не “строго классический” балет, это авторский психофизический пластическо-хореографический стиль, придуманный самим Борисом Эйфманом, – рассказывает танцовщик. – Хотя в основе его хореографической идеологии лежит классический танец, потому что с самого основания его коллектива в нем работают артисты с классическим образованием.

Смекалов настаивает на многообразии того, что привычно называют «академическим балетом»: «На сегодняшний день классический танец демонстрирует более широкую форму выражения и восприятия, – подчеркивает он.
В начале 2009 года Юрий Смекалов был приглашен в Мариинский театр и служит в нем по сей день – уже четырнадцать сезонов.
Мариинский театр – это академический театр классического балета. Но там есть современный репертуар, современный танец. Я как артист и как хореограф считаю, что нужно всеми силами сохранять музейную ценность классического академического балета, и при этом стараться идти вперед и развивать новые направления.
По мнению исполнителя, сегодня ценны и важны мультижанровые артисты. Танцовщики классического академического театра должны уметь «подстраиваться» под идеологию хореографов, которые ищут новый путь, хотят по-новому высказаться. Это, считает Смекалов, единственный способ достичь прогресса в искусстве танца.
Еще одно направление творчества Юрия Смекалова – работа в качестве хореографа с фигуристами.
Я работал с тренерами Алексеем Мишиным, Ниной Мозер, Тамарой Москвиной, – рассказывает танцовщик. – Театр насыщает мир фигурного катания актуальными новыми идеями и видением, которые рождаются в мире искусства, поскольку театр – это “сублимация” различных форм искусства. Идеи, возникающие в театральной среде, в среде танцевального театра, переходят в спорт. Как мы знаем, спортивные состязания смотрит гораздо больше людей, нежели балет или оперу – элитарные формы искусства. А за фигурным катанием следит весь мир. Создавая программы для фигуристов, мы переносим частичку нашего балетного мира на более широкую аудиторию. Это важно для развития и образования молодого поколения.
Фото Александра Нефф со спектакля «Корсар», 2021
На сегодняшний момент для меня это основной приоритет в моей собственной деятельности, – отмечает он. – Сейчас я делаю акцент не только на своих постановках, но и на образовательной сфере, на том, чтобы дать нечто новое нашему миру.
Смекалов придает огромное значение обучению молодых исполнителей, «работе на будущее».
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