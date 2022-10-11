Он всматривается в червоточины, в трещины, в разломы жизни. Это мыслеформа. Избавиться от нее можно, и почувствовать жизнь совершенно по-другому можно. Но нужно ли это художнику? Он же не бизнесмен. Бизнесмен заинтересован в получении прибыли, а художник – в приближении к Богу, к катарсису… к чему-то, что в обыкновенной жизни не нужно. Художник – “свободный радикал”, который раздвигает пространство. Плохо ли, хорошо он это делает – но это его функция. А функция конформистов – расширять пространство.