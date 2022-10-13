Необходимость в отслеживании и взращивании культуры назрела. Но, к сожалению, это так и остаётся горизонтальным процессом. Такой подход кажется порочным. Ведь парадигма «выживает сильнейший» в области культуры неминуемо приводит к «в конце останется только один».
Культура есть. Культура эта произрастает в провинции. Культура эта сейчас, кстати, произрастает и на полях СВО. Потому что огромное количество людей: бойцов ополчения и добровольцев сочиняют, пишут. Там очень много будет материала. Очень много будет опыта, осмысления жизни на этой базе. Вот этому, мне кажется, надо уделять внимание.
Люди уходят из творчества, становятся клерками, рабочими и т.д. Все говорят о том, что у нас уровень современной музыкальной культуры отстаёт от международной. Ну, я скажу: и да, и нет. Если он в чём-то отстает, то только в форме. Форма представления в первую очередь зависит от экономики внутри всего этого.
Иными словами, если в западном шоу бизнесе очень большая экономика (там всё заточено под деньги), то и музыка продаётся успешно. У нас до сих пор огромное количество пиратства существует. Или бесплатного распространения. В результате которого автор не получает никакого вознаграждения, не может просто на это жить. Ему приходится заниматься чем-то другим. Точно так же и специалисты, которые работают в сфере производства музыки, звукозаписи, видеоклипов и т.д.. Там остаются только те, кто обслуживает, условно говоря, дорогих поп-исполнителей. Начинающий, конечно, себе таких бюджетов позволить не может. И что особенно меня беспокоит - так называемое новое патриотическое творчество. Я говорю не только про музыку. Это всё тоже нужно приводить в конкурентный, достойный, дорогой вид. Почему-то у нас патриотическое творчество, это всегда на коленке, в палатке, под гитару, бедненько. Мне кажется, эту штуку нужно менять. Потому, что сам материал очень достойный. Для этого нужны специалисты! Вот это группа вопросов, которые нужно разрешать. Привлечением спонсорских денег, государственных программ, выстраиванием финансовых моделей. Все это вопросы достаточно непростые. Ими приходится заниматься.