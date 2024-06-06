B2B-маркетплейсы как мост к полному импортозамещению строительных товаров

В строительном В2В-сегменте рынок маркетплейсов сегодня наиболее активно растущий канал онлайн-продаж. С уходом зарубежных производителей, строительные компании были вынуждены нарабатывать новые торговые связи в поисках аналогов, что увеличило приток пользователей на площадках.

«Опыт ЭТП „Закупай“ (входит в контур Аметист Групп) показал, что есть только одна работающая модель в строительном сегменте — это „обратный маркетплейс“: сначала привлекаем покупателей, потом насыщаем площадку предложением. Для внедрения в отрасль нового формата взаимодействия пришлось развернуть вектор развития маркетплейса и искать возможность его наполнения через автоматизацию закупочной деятельности и привлечение крупных строительных компаний с их потребностями на закупку» , — Сергей Гордиенко

За последние три года новый подход к закупкам дал значительный рост площадке: оборот вырос с 167,3 млрд рублей в 2021 году до 310 млрд руб. в 2023. Активнее других к цифровой торговле подключаются столичные регионы: оборот закупок в Москве за прошедший год составил 105,8 млрд руб., в Санкт-Петербурге 39,4 млрд руб., третье место занял Краснодарский Край с 15,4 млрд руб.

Проведенный анализ закупаемых материалов на площадке показал, что за период с 2022 по 2024 год произошло полное импортозамещение в таких товарных категориях как метизы и электробензоинструмент — ранее до 100% объемов закупок приходилось на товары зарубежных производителей. Объем закупок российского лифтового оборудования за аналогичный период вырос в среднем с 10 до 50%, до 80% увеличился спрос на инженерно-технические, электротехнические и отделочные материалы, также наращиваются объемы продаж медицинского оборудования отечественного производства, однако больший процент на данный момент принадлежит китайским и индийским производителям.

При этом из общего объема закупок на ЭТП «Закупай» в 2023 году 2,23 млрд рублей пришлось на метизы, 2,66 на электробензоинструмент и 21,2 млрд рублей на металлопрокат.

ЭТП «Закупай» — часть единой платформы для автоматизации закупочной деятельности в строительных организациях «Синтека -Закупай ». Функционал системы предполагает автоматизацию снабжения от момента создания потребности до поставки материалов на объект и организовывает бесшовную коммуникацию с производителями и поставщиками российского рынка. В 2024 году клиентами платформы являются более 700 строительных компаний и 19 000 поставщиков и производителей строительного и инженерного рынков.

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Сайт: https://zakupay.pro/

Электронная почта: [email protected]

Тел.: +7 (800-33) 3-84-21

источник фото: пресс-служба Аметист Кэпитал