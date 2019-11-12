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Posted 12 ноября 2019, 09:12

Published 12 ноября 2019, 09:12

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Худрук новосибирского драмтеатра Сергей Афанасьев заявил о своем уходе с поста

12 ноября 2019, 09:12
У театра нет необходимых площадей, чтобы полноценно творить.

Художественный руководитель Новосибирского городского драмтеатра Сергей Афанасьев объявил о своем уходе с поста. На решение повлияли проблемы с арендой помещения. Официальное заявление будет сделано 12 ноября во время пресс-конференции.

Как пишет журнал «Театр», уже 30 лет у театра нет своего дома. Какое-то время была аренда в Доме актера, ДК имени Октябрьской революции, в кинотеатре «Победа». Театру пообещали новое здание, свое. Но вот уже несколько лет труппе приходится ютиться в подвале на Вокзальной магистрали. А строительство нового здания заморожено из-за финансовых проблем.

Но и там не нашлось места, накануне им сказали, что забирают помещение, где располагаются фойе и гардероб. Это была последняя капля, и худрук заявил, что работать в таких условиях не может. У театра нет необходимых площадей, чтобы полноценно творить.

«Я бьюсь во все двери, но знаю ответ. Он простой: «Денег нет, но вы держитесь», - рассказывает Сергей Афанасьев.

#Культура#Новости#Видео
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