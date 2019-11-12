Худрук новосибирского драмтеатра Сергей Афанасьев заявил о своем уходе с поста

Как пишет журнал «Театр», уже 30 лет у театра нет своего дома. Какое-то время была аренда в Доме актера, ДК имени Октябрьской революции, в кинотеатре «Победа». Театру пообещали новое здание, свое. Но вот уже несколько лет труппе приходится ютиться в подвале на Вокзальной магистрали. А строительство нового здания заморожено из-за финансовых проблем.