Пьяный новосибирец обокрал железнодорожную кассу

В Новосибирской области задержан 32-летний ранее судимый мужчина. Он в сильном опьянении направлялся из Новосибирска в Бердск, но перепутал электрички и приехал на станцию Издревая. Поскольку у мужчины не было денег на обратную дорогу, он решил похитить их в билетной кассе. После закрытия он разбил стеклянную дверь и украл 2400 рублей, два мобильных телефона и жёсткий диск компьютера, рассказали в пресс-службе УТ МВД СФО. Наутро сотрудники уголовного розыска задержали протрезвевшего подозреваемого, он во всем признался. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.