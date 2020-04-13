Новосибирский мошенник обманул 11 вахтовиков

Схема «развода» проста. Мужчина звонил своим жертвам по телефону и представлялся их будущим работодателем. Резюме и контакты он находил в интернете. Мошенник предлагал им поработать на вахте с проживанием, обещал хорошую зарплату. Все, что требовалось, чтобы приступить к работе – это выслать ему деньги на авиабилет, страховку, госпошлину и пропуск.