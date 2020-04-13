Новосибирский мошенник обманул 11 вахтовиков

Posted 13 апреля 2020, 17:43
Published 13 апреля 2020, 17:43
Modified 25 декабря, 15:31
Updated 25 декабря, 15:31
В Новосибирске направляется в суд уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемый – 29-летний местный житель, в недавнем прошлом – гражданин одной из стран ближнего зарубежья, как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
Схема «развода» проста. Мужчина звонил своим жертвам по телефону и представлялся их будущим работодателем. Резюме и контакты он находил в интернете. Мошенник предлагал им поработать на вахте с проживанием, обещал хорошую зарплату. Все, что требовалось, чтобы приступить к работе – это выслать ему деньги на авиабилет, страховку, госпошлину и пропуск.
Жертвы переводили деньги ему на карту. Следствием доказано, что за 3 месяца с ноября 2018 по февраль 2019 года, новосибирец обогатился на 90 тысяч рублей, обманув 11 доверчивых «вахтовиков» из разных регионов России.