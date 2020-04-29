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Более 2 тысяч пожаров произошло за неделю в Новосибирской области

29 апреля 2020, 11:36
В пожаре погиб один человек

Более 2 тысяч пожаров произошло в Новосибирской области за неделю. Как сообщает областное МЧС, в большинстве случаев горела сухая трава и мусор. Таких случаев было зафиксировано 1983, еще 101 возгорание произошел в частном секторе.

Из-за пожаров пострадало 10 человек, один погиб, еще десятерых пожарным удалось спасти.

Пожароопасность 4 класса сохраняется в 18 новосибирских районах, но из-за сильного ветра площадь возгорания может увеличится.

Кроме того, из-за неисправного печного отопления также часто возникают пожара. С начала года выявлено более тысячи возгораний такого рода.

Ранее МЧС опубликовало предупреждение из-за риска возникновения пожаров из-за сильного ветра.

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