Более 2 тысяч пожаров произошло за неделю в Новосибирской области

Более 2 тысяч пожаров произошло в Новосибирской области за неделю. Как сообщает областное МЧС, в большинстве случаев горела сухая трава и мусор. Таких случаев было зафиксировано 1983, еще 101 возгорание произошел в частном секторе.
Из-за пожаров пострадало 10 человек, один погиб, еще десятерых пожарным удалось спасти.
Пожароопасность 4 класса сохраняется в 18 новосибирских районах, но из-за сильного ветра площадь возгорания может увеличится.
Кроме того, из-за неисправного печного отопления также часто возникают пожара. С начала года выявлено более тысячи возгораний такого рода.