Две больницы Новосибирска будут принимать рожениц с коронавирусом

В Новосибирске подготовили палаты для беременных с коронавирусом. Они будут располагаться на территории двух больниц – ЦКБ в Академгородке и областной больнице.
Об этом рассказал губернатор Андрей Травников во время пресс-конференции, которая прошла в правительстве 29 апреля.
По словам Травникова, нельзя исключать того, что заразиться коронавирусом могут и беременные женщины. Поэтому в больнице Академгородке и Новосибирска были развернуты клиники и отдельные кабинеты для помощи пациентам. Так, на территории центральной клинической больницы развернуты палаты в роддоме. Принять данную категорию граждан, в том числе пациентов с сердечными заболеваниями, есть и у областной больнице.