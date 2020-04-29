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Две больницы Новосибирска будут принимать рожениц с коронавирусом

29 апреля 2020, 15:38
Одна больница находится в Академгородке

В Новосибирске подготовили палаты для беременных с коронавирусом. Они будут располагаться на территории двух больниц – ЦКБ в Академгородке и областной больнице.

Об этом рассказал губернатор Андрей Травников во время пресс-конференции, которая прошла в правительстве 29 апреля.

По словам Травникова, нельзя исключать того, что заразиться коронавирусом могут и беременные женщины. Поэтому в больнице Академгородке и Новосибирска были развернуты клиники и отдельные кабинеты для помощи пациентам. Так, на территории центральной клинической больницы развернуты палаты в роддоме. Принять данную категорию граждан, в том числе пациентов с сердечными заболеваниями, есть и у областной больнице.

Напомним, режим самоизоляции в новосибирской области губернатор продлил до 11 мая.

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