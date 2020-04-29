Две больницы Новосибирска будут принимать рожениц с коронавирусом

По словам Травникова, нельзя исключать того, что заразиться коронавирусом могут и беременные женщины. Поэтому в больнице Академгородке и Новосибирска были развернуты клиники и отдельные кабинеты для помощи пациентам. Так, на территории центральной клинической больницы развернуты палаты в роддоме. Принять данную категорию граждан, в том числе пациентов с сердечными заболеваниями, есть и у областной больнице.