Очаги коронавируса обнаружены на шести новосибирских предприятиях

— Сегодня из очагов производственных, которые зафиксировали в трудовых коллективах, всего лишь 6 очагов общей численностью 61 человек. Наибольшее количество очагов заражения — семейные, численность заболевших варьируется от 2 до 4 человек, — рассказал глава региона.