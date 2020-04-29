Очаги коронавируса обнаружены на шести новосибирских предприятиях

В Новосибирской области зафиксировано 6 крупных вспышек коронавирусной инфекции. Они произошли на различных предприятиях региона, охватив 61 человека. Об этом рассказал сегодня, 29 апреля, губернатор Андрей Травников.
— Сегодня из очагов производственных, которые зафиксировали в трудовых коллективах, всего лишь 6 очагов общей численностью 61 человек. Наибольшее количество очагов заражения — семейные, численность заболевших варьируется от 2 до 4 человек, — рассказал глава региона.
Травников добавил, что были зафиксированы локальные вспышки в медицинских организациях. В производственных же коллективах один человек оказался способен заразить всю бригаду.
Напомним, в строительной компании Новосибирской области вспышка коронавируса произошла из-за приглашенного из Москвы специалиста. Он прибыл уже будучи инфицированным, не высидел карантин, а на производстве не соблюдались необходимые меры безопасности.