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Очаги коронавируса обнаружены на шести новосибирских предприятиях

29 апреля 2020, 19:20
Они охватили 61 сотрудника различных организаций области.

В Новосибирской области зафиксировано 6 крупных вспышек коронавирусной инфекции. Они произошли на различных предприятиях региона, охватив 61 человека. Об этом рассказал сегодня, 29 апреля, губернатор Андрей Травников.

— Сегодня из очагов производственных, которые зафиксировали в трудовых коллективах, всего лишь 6 очагов общей численностью 61 человек. Наибольшее количество очагов заражения — семейные, численность заболевших варьируется от 2 до 4 человек, — рассказал глава региона.

Травников добавил, что были зафиксированы локальные вспышки в медицинских организациях. В производственных же коллективах один человек оказался способен заразить всю бригаду.

Напомним, в строительной компании Новосибирской области вспышка коронавируса произошла из-за приглашенного из Москвы специалиста. Он прибыл уже будучи инфицированным, не высидел карантин, а на производстве не соблюдались необходимые меры безопасности.

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