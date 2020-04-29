В Новосибирске за нарушение карантина задержали прилетевшую из Москвы женщину

В аэропорту Толмачево 28 апреля приземлился самолет, на борту которого была пассажирка, прибывшая из Москвы. По требованию Роспотребнадзора она должна была находится в столице на самоизоляции, но женщина нарушила карантин. В итоге она была задержана сотрудниками управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.