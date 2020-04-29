В Новосибирске за нарушение карантина задержали прилетевшую из Москвы женщину

Мы уже сообщали о том, что в Новосибирске продолжают выявлять нарушителей режима самоизоляции. В итоге общая сумма штрафов против них превысила 2,3 миллиона рублей.
Часто полиции приходится иметь дело с теми, кто покинул свои дома и нарушил карантин, наложенный на них по медицинским показаниям. В частности, именно так поступили женщина и мужчина, задержанные на днях.
В аэропорту Толмачево 28 апреля приземлился самолет, на борту которого была пассажирка, прибывшая из Москвы. По требованию Роспотребнадзора она должна была находится в столице на самоизоляции, но женщина нарушила карантин. В итоге она была задержана сотрудниками управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
На территории Кировского района города экипаж ДПС остановил подозрительный автомобиль. Когда у водителя проверили документы, оказалось, что он должен находиться дома под медицинским наблюдением, а не ездить на машине и не посещать общественные места.
На обоих нарушителей составлены и направлены в суд административные протоколы по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Им грозят штрафы от 15000 до 40000 рублей и продолжение соблюдения ограничительных мер.
Всего по данной статье протоколы составлены в отношении 84 жителей Новосибирской области. Из них уже 58 присуждены штрафы на сумму 840 тысяч рублей.