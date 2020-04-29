В Новосибирске нарушителей самоизоляции оштрафовали на 2,3 миллиона рублей

Правоохранительные и надзорные органы Новосибирской области ведут неустанную работу по выявлению нарушителей режима самоизоляции в период противодействия распространению коронавирусной инфекции. Полицейские контролируют тех, кто прибыл в область из неблагополучных с эпидемиологической точки зрения регионов, выявляют нарушителей самоизоляции на улицах.