В Новосибирске нарушителей самоизоляции оштрафовали на 2,3 миллиона рублей

Правоохранительные и надзорные органы Новосибирской области ведут неустанную работу по выявлению нарушителей режима самоизоляции в период противодействия распространению коронавирусной инфекции. Полицейские контролируют тех, кто прибыл в область из неблагополучных с эпидемиологической точки зрения регионов, выявляют нарушителей самоизоляции на улицах.
Одновременно с тем идет борьба с предпринимателями, которые, несмотря на запрет, возобновили работу. Проверки торговых точек проходят по всей области.
В результате такой работы составлено и направлено в суды 564 протокола по разным статьям КоАП. Общая сумма штрафов на юридические лица и граждан уже превысила 2,3 миллиона рублей.