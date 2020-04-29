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В Новосибирске нарушителей самоизоляции оштрафовали на 2,3 миллиона рублей

29 апреля 2020, 18:23
Наказание понесли частные лица, нарушившие карантин, и предприятия, которые начали работать под запретом.

Правоохранительные и надзорные органы Новосибирской области ведут неустанную работу по выявлению нарушителей режима самоизоляции в период противодействия распространению коронавирусной инфекции. Полицейские контролируют тех, кто прибыл в область из неблагополучных с эпидемиологической точки зрения регионов, выявляют нарушителей самоизоляции на улицах.

Одновременно с тем идет борьба с предпринимателями, которые, несмотря на запрет, возобновили работу. Проверки торговых точек проходят по всей области.

В результате такой работы составлено и направлено в суды 564 протокола по разным статьям КоАП. Общая сумма штрафов на юридические лица и граждан уже превысила 2,3 миллиона рублей.

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