СГК предложила мэрии Новосибирска обновить концессию по теплосетям

Сибирская генерирующая компания предложила мэрии Новосибирска новое концессионное соглашение о передаче городских теплосетей протяженностью около 1,2 тыс. км. Срок новой концессии составляет 10 лет, а сумма – 5,5 млрд рублей без НДС.
В соглашение не войдут зоны Академгородка и Первомайского района. Как сообщил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков, большой объем инвестиций запланирован до 2024 года, речь идет о 700 млн рублей в год.
Сейчас ведется обсуждение предложенной концессии в департаменте энергетики и ЖКХ Новосибирска. Подписать ее намерены в следующем году.