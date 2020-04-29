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СГК предложила мэрии Новосибирска обновить концессию по теплосетям

29 апреля 2020, 08:37
СГК считает, что две предыдущие концессии утратили актуальность

Сибирская генерирующая компания предложила мэрии Новосибирска новое концессионное соглашение о передаче городских теплосетей протяженностью около 1,2 тыс. км. Срок новой концессии составляет 10 лет, а сумма – 5,5 млрд рублей без НДС.

В соглашение не войдут зоны Академгородка и Первомайского района. Как сообщил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков, большой объем инвестиций запланирован до 2024 года, речь идет о 700 млн рублей в год.

Сейчас ведется обсуждение предложенной концессии в департаменте энергетики и ЖКХ Новосибирска. Подписать ее намерены в следующем году.

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