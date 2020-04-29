В Новосибирске 5-месячный младенец и его 18-летняя мать пострадали в ДТП

Мы уже сообщали, что 28 апреля в Новосибирске, на пересечении улиц Октябрьской и Советской, столкнулись седаны Chevrolet Lanos и Honda Inspire. В результате аварии пострадали пассажиры Шевроле — женщина и пятимесячная, девочка, которая находилась на руках у мамы.
Сегодня, 29 апреля, в полиции сообщили подробности происшествия. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Chevrolet Lanos 1971 года рождения ехал со стороны Красного проспекта в сторону улицы Урицкого. На пересечении с улицей Советской он допустил столкновение с Honda Inspire, водитель которой ехал со стороны улицы Максима Горького в сторону улицы Коммунистической.
После ДТП были доставлены в больницу пассажиры Chevrolet - 18-летняя женщина и 5-месячный мальчик, находившийся у нее на руках. Позже стало известно, что пострадавшие получили незначительные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены домой.