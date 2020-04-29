В Новосибирске 5-месячный младенец и его 18-летняя мать пострадали в ДТП

Сегодня, 29 апреля, в полиции сообщили подробности происшествия. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Chevrolet Lanos 1971 года рождения ехал со стороны Красного проспекта в сторону улицы Урицкого. На пересечении с улицей Советской он допустил столкновение с Honda Inspire, водитель которой ехал со стороны улицы Максима Горького в сторону улицы Коммунистической.