В Новосибирске огромное дерево рухнуло на припаркованный автомобиль

Мы уже сообщали о том, что жителей Новосибирской области региональне управление МЧС предупредило о сильном ветре. Сегодня, 29 апреля, и в ночь на завтра прогнозировались дожди с грозами, а также ветер скоростью 18-23 м/с. Местами порывы будут достигать 25-27 м/с.
В МЧС предупредили граждан о возможных чрезвычайных ситуациях при штормовом ветре. Существует риск порывов линий электропередач, падения плохо закрепленных конструкций, срывов кровли.
Ветер уже привел к аварии. Во дворе дома №43 на улице Забалуева он повалил тополь на припаркованный Daewoo Matiz.
Фотографию с места происшествия опубликовали подписчики сообщества «АСТ-54». О пострадавших не сообщается.