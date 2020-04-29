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В Новосибирске огромное дерево рухнуло на припаркованный автомобиль

29 апреля 2020, 15:57
Тополь упал на Daewoo Matiz во дворе многоквартирного жилого дома.

Мы уже сообщали о том, что жителей Новосибирской области региональне управление МЧС предупредило о сильном ветре. Сегодня, 29 апреля, и в ночь на завтра прогнозировались дожди с грозами, а также ветер скоростью 18-23 м/с. Местами порывы будут достигать 25-27 м/с.

В МЧС предупредили граждан о возможных чрезвычайных ситуациях при штормовом ветре. Существует риск порывов линий электропередач, падения плохо закрепленных конструкций, срывов кровли.

Ветер уже привел к аварии. Во дворе дома №43 на улице Забалуева он повалил тополь на припаркованный Daewoo Matiz.

Фотографию с места происшествия опубликовали подписчики сообщества «АСТ-54». О пострадавших не сообщается.

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