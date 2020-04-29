В Новосибирске огромное дерево рухнуло на припаркованный автомобиль

Мы уже сообщали о том, что жителей Новосибирской области региональне управление МЧС предупредило о сильном ветре. Сегодня, 29 апреля, и в ночь на завтра прогнозировались дожди с грозами, а также ветер скоростью 18-23 м/с. Местами порывы будут достигать 25-27 м/с.