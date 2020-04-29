В Новосибирске полицейские с начала года поймали 3500 любителей тонировки

Сегодня, 29 апреля, в полиции Новосибирска рассказали о результатах очередного рейда «Тонировка», который ГИБДД провела в поисках тех, кто превышает нормы светопропускания стекол автомобилей. За день удалось поймать 75 водителей-нарушителей. Всего же с начала года за тонировку было оштрафовано 3500 новосибирцев.
В ГАИ напомнили, что согласно техническому регламенту, ветровое и боковые стекла автомобилей должны пропускать свет не менее чем на 70%. Тонировка других стекол не запрещена, кроме зеркальной.
За нарушение правил тонировки предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Если водитель отказывается устранить нарушение, то его могут даже посадить под арест на 15 суток.