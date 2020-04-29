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В Новосибирске сдать анализ на COVID-19 поможет карта 2ГИС

29 апреля 2020, 15:30
Справочная система создала сервис по поиску подходящей лаборатории.

Сегодня, 29 апреля, у новосибирцев появилась возможность быстро найти на карте лабораторию, в которой принимают у населения анализы на COVID-19. Об этом порталу «Atas.info» рассказали в пресс-службе сервиса 2ГИС.

Специалисты колл-центра 2ГИС обзвонили коммерческие лаборатории из реестра Роспотребнадзора и медицинскими клиниками, которые с ними сотрудничают. В результате на картах регионов России появились 543 организации, которые проводят анализы для обычных граждан в 12 городах: Барнауле, Владивостоке, Волгограде, Ижевске, Казани, Краснодаре, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Ульяновске и Уфе.

Чтобы жителю Новосибирска найти лабораторию, необходимо ввести в строке поиска на 2ГИС слова «медицинские анализы». Далее в «Фильтрах» найти тест на COVID-19 и выбрать более удобный вариант сдачи теста — в лаборатории или с выездом на дом. Можно пойти чуть другим путем - ввести запрос «тест на ковид» и в предложенных вариантах выбрать «в лаборатории» или «выезд на дом».

Как рассказали в пресс-службе 2ГИС, в Новосибирске существует специальный тариф для пенсионеров — 600 рублей. Стоимость для остальных категорий граждан от 1200 до 2000 рублей, также доступен выезд медицинских специалистов для тестирования в организации.

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