В Новосибирске сдать анализ на COVID-19 поможет карта 2ГИС

Чтобы жителю Новосибирска найти лабораторию, необходимо ввести в строке поиска на 2ГИС слова «медицинские анализы». Далее в «Фильтрах» найти тест на COVID-19 и выбрать более удобный вариант сдачи теста — в лаборатории или с выездом на дом. Можно пойти чуть другим путем - ввести запрос «тест на ковид» и в предложенных вариантах выбрать «в лаборатории» или «выезд на дом».