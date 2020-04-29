Вывозные рейсы из Душанбе и Бишкека могут прибыть в Новосибирск

Росавиация подготовила очередной слот вывозных рейсов из-за рубежа, сообщает Минтранс. Составлен предварительный график рейсов до 5 мая.
В этом слоте два рейса в новосибирский аэропорт Толмачево. На 30 апреля намечен вывоз наших соотечественников из Душанбе. Рейс из Таджикистана выполнит авиакомпания S7.
2 мая должен состояться рейс из Бишкека. Из Киргизии сибиряков также привезет авиакомпания S7.
Окончательное решение о выполнении вывозных рейсов из предварительного графика принимает оперативный штаб правительства России по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.