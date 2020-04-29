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Вывозные рейсы из Душанбе и Бишкека могут прибыть в Новосибирск

29 апреля 2020, 23:07
В предварительном графике Росавиации - 2 рейса в Толмачево.

Росавиация подготовила очередной слот вывозных рейсов из-за рубежа, сообщает Минтранс. Составлен предварительный график рейсов до 5 мая.

В этом слоте два рейса в новосибирский аэропорт Толмачево. На 30 апреля намечен вывоз наших соотечественников из Душанбе. Рейс из Таджикистана выполнит авиакомпания S7.

2 мая должен состояться рейс из Бишкека. Из Киргизии сибиряков также привезет авиакомпания S7.

Окончательное решение о выполнении вывозных рейсов из предварительного графика принимает оперативный штаб правительства России по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

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#Новости#Транспорт
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