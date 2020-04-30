Мэр Новосибирска Локоть: наказание за отсутствие масок не предусмотрено

Мэр Новосибирска Локоть заявил, что, несмотря на действие обязательного масочного режима, наказание за их отсутствие не предусмотрено. Для этого нет соответствующих законов.
Но это вовсе не значит, что их не надо надевать. Даже при отсутствии карательных рычагов, новосибирцев призывают носить средства защиты, соответствующие объявления звучат в общественном транспорте.
Также мэр ответил на критику главы Роспотребнадзора Анны Поповой, объяснив низкий уровень самоизоляции в Новосибирске усталостью населения и хорошей погодой.