atas.info
ГлавноеВсе новости

Мэр Новосибирска Локоть: наказание за отсутствие масок не предусмотрено

1 мая 2020, 00:26
Для этого нет соответствующих законов.

Мэр Новосибирска Локоть заявил, что, несмотря на действие обязательного масочного режима, наказание за их отсутствие не предусмотрено. Для этого нет соответствующих законов.

Но это вовсе не значит, что их не надо надевать. Даже при отсутствии карательных рычагов, новосибирцев призывают носить средства защиты, соответствующие объявления звучат в общественном транспорте.

Также мэр ответил на критику главы Роспотребнадзора Анны Поповой, объяснив низкий уровень самоизоляции в Новосибирске усталостью населения и хорошей погодой.

Материалы по теме
Локоть пригрозил предприятиям Новосибирска за неоплачиваемый отпуск Локоть отрабатывает на новосибирцах новые рычаги управления в карантин Локоть осудил новосибирцев за прогулки по набережной
#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52