На рынке труда Новосибирска резко возрос спрос на продавцов-кассиров

Специалисты отметили общее незначительное снижение вакансий и резюме в Сибири в течение всего апреля. Однако падение нельзя назвать критичным, понедельная динамика составляет в среднем -3%. Важно, что для рынка труда в целом характерно некоторое замедление к концу апреля – обычно в этот период, накануне длительных праздников, активность работодателей и соискателей падает, 2020 год не стал исключением.