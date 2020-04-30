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На рынке труда Новосибирска резко возрос спрос на продавцов-кассиров

30 апреля 2020, 16:29
Одновременно увеличилось количество предложений о работе для водителей.

Сегодня, 30 апреля, в Новосибирске онлайн прошла пресс-конференция представителей компании HeadHunter, которые рассказали об изменениях на рынке труда в связи с «коронакризисом». Как сообщает пресс-служба компании, Эксперты сибирского представительства hh.ru, сайта по поиску работы и персонала, проанализировали, как изменилась ситуация с вакансиями и резюме из-за распространения коронавируса.

Специалисты отметили общее незначительное снижение вакансий и резюме в Сибири в течение всего апреля. Однако падение нельзя назвать критичным, понедельная динамика составляет в среднем -3%. Важно, что для рынка труда в целом характерно некоторое замедление к концу апреля – обычно в этот период, накануне длительных праздников, активность работодателей и соискателей падает, 2020 год не стал исключением.

Говоря о конкретных вакансиях, эксперты отметили уже известный ситуативный спрос на на курьеров. Но внезапно возникли повышенные запросы и на других работников. Наиболее интенсивный рост, к примеру, в Новосибирской области продемонстрировали специальности «Продавец-кассир» и «Водитель». Спрос на них вырос на 198% и 169% соответственно.

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