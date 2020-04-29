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В НСО предпринимателей за работу в режиме самоизоляции оштрафовали на 1,2 миллиона

29 апреля 2020, 19:01
Они незаконно торговали мебелью, одеждой, и даже золотом.

Мы уже сообщали о том, что в Новосибирской области продолжают выявлять нарушителей режима самоизоляции. В итоге общая сумма штрафов против физических и юридических лиц превысила 2,3 миллиона рублей.

В Сузунском районе были выявлены предприниматели, которые торговали мягкой мебелью, одеждой, обувью и другими товарами. В Заельцовском и Дзержинском районах Новосибирска вопреки запрету работали магазины по продаже ювелирных изделий.

Сотрудниками регионального минпромторга в отношении юридических лиц возбуждены административные дела и начато расследование, нарушителям грозят штрафы.

В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками полиции в отношении предприятий и организаций региона к административной ответственности привлечено 52 юридических лица, 33 присуждены штрафы на общую сумму более 1,2 миллиона рублей, 10 приостановили свою деятельность на разные сроки.

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#Новости#Происшествия
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