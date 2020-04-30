atas.info
ГлавноеВсе новости

Новосибирец изобрел первую в мире коляску для грибников-инвалидов

30 апреля 2020, 09:11
Изобретение предназначено для грибников и рыбаков с ограниченными возможностями здоровья.

Коляску-вездеход для грибников-инвалидов разработал выпускник новосибирского технического института Иван Невзоров. Транспортное средство с легкостью преодолевает грязь, песок и ил.

По словам инженера, коляска CaterwilGTS 4WD имеет полный привод всех колес, а резина – глубокие грунтозацепы. Он сравнивает его с внедорожником, ведь ней можно спускаться по лестнице и использовать по бездорожью. Также коляска может разворачиваться на месте, как гусеничный вездеход.

В апреле на озере Юго-Западного жилмассива успешно прошла все испытания.

Напомним, что Иван Невзоров является создателем инвалидной коляски «Катя», которая читает мысли.

Материалы по теме
Трудно устроены: где работать новосибирским инвалидам«Единая Россия» упростит правила получения средств реабилитации инвалидами
#Новости#Общество#Видео
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52