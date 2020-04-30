Новосибирец изобрел первую в мире коляску для грибников-инвалидов

По словам инженера, коляска CaterwilGTS 4WD имеет полный привод всех колес, а резина – глубокие грунтозацепы. Он сравнивает его с внедорожником, ведь ней можно спускаться по лестнице и использовать по бездорожью. Также коляска может разворачиваться на месте, как гусеничный вездеход.