Появилось видео спасения девушки, упавшей с моста в Обь

Напомним, 27 апреля очевидцы сообщили транспортной полиции о падении с моста девушки. За потерпевшей, которая плыла в сторону Затона, отправили катер. Девушку, затащили в лодку и укрыли одеялом. На кадрах видно, что она не может пошевелить ни руками, ни ногами.