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Появилось видео спасения девушки, упавшей с моста в Обь

30 апреля 2020, 15:38
Мать девушки поблагодарила полицию за спасение ее дочери

Видео спасения молодой жительницы Новосибирска, которая упала с Дмитриевского моста в Обь, появилось в соцсети.

Мать девушки после происшествия лично поблагодарила сотрудников транспортной полиции и их начальника Сергея Пономарева за спасение жизни ее дочери.

Напомним, 27 апреля очевидцы сообщили транспортной полиции о падении с моста девушки. За потерпевшей, которая плыла в сторону Затона, отправили катер. Девушку, затащили в лодку и укрыли одеялом. На кадрах видно, что она не может пошевелить ни руками, ни ногами.

На берегу девушку передали медикам, которые ее госпитализировали. Жизни и здоровью потерпевшей ничего не угрожает.

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