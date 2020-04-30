Появилось видео спасения девушки, упавшей с моста в Обь

Видео спасения молодой жительницы Новосибирска, которая упала с Дмитриевского моста в Обь, появилось в соцсети.
Мать девушки после происшествия лично поблагодарила сотрудников транспортной полиции и их начальника Сергея Пономарева за спасение жизни ее дочери.
Напомним, 27 апреля очевидцы сообщили транспортной полиции о падении с моста девушки. За потерпевшей, которая плыла в сторону Затона, отправили катер. Девушку, затащили в лодку и укрыли одеялом. На кадрах видно, что она не может пошевелить ни руками, ни ногами.
На берегу девушку передали медикам, которые ее госпитализировали. Жизни и здоровью потерпевшей ничего не угрожает.