СК проверит новосибирца после попытки провести одиночный пикет

Как ранее сообщала «Тайга.инфо», молодой человек хотел провести одиночный пикет, но был задержан силовиками. По словам активиста, полицейские увели его под руки и даже не сообщили, за что. При это задержание было жестким, у парня было повреждено плечо. В следственном комитете ему рассказали, что в отношении него проводится проверка за оскорбление представителя власти.