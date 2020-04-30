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СК проверит новосибирца после попытки провести одиночный пикет

30 апреля 2020, 08:05
Пикетчика забрали с площади Ленина 22 апреля

Новосибирского активиста вызвали в следственный комитет после попытки развернуть в центре города плакат с надписью «Путин, лапы прочь от Конституции».

Как ранее сообщала «Тайга.инфо», молодой человек хотел провести одиночный пикет, но был задержан силовиками. По словам активиста, полицейские увели его под руки и даже не сообщили, за что. При это задержание было жестким, у парня было повреждено плечо. В следственном комитете ему рассказали, что в отношении него проводится проверка за оскорбление представителя власти.

Отметим, что суд ранее оштрафовал его за нарушение режима самоизоляции на 1 тысячу рублей.

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