atas.info
ГлавноеВсе новости

Травников обвинил депутата в пиаре на коронавирусе

30 апреля 2020, 13:56
Дарья Украинцева извинилась.

Страсти разгорелись 30 апреля на сессии новосибирского Заксобрания при обсуждении законопроекта о разграничении полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере волонтерства. Депутат-эколог Дарья Украинцева поинтересовалась у докладчика, министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука, почему этот закон принимается только сейчас. Ведь добровольцы работают уже продолжительное время. По мнению депутата, в таком случае в доклад надо включить отчет о деятельности волонтерского движения в НСО.

Федорчук ответил, что поддержка волонтерскому движению со стороны регионального правительства оказывалась и раньше, а сейчас только конкретизируются полномочия каждой из сторон на этом поприще. А губернатор региона Андрей Травников сказал: «Сейчас, когда мы все объединились в борьбе с короновирусом, кощунственно пиариться на этой теме».

Дарья Украинцева извинилась. Законопроект приняли в первом чтении.

Материалы по теме
Составлен топ-3 самых богатых жен новосибирских депутатовДепутаты от партии «Единая Россия» отдадут свои зарплаты медработникамДепутат Госдумы защитила обвиненный в плохой самоизоляции Новосибирск
#Новости#Политика
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52