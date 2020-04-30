Травников обвинил депутата в пиаре на коронавирусе

Страсти разгорелись 30 апреля на сессии новосибирского Заксобрания при обсуждении законопроекта о разграничении полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере волонтерства. Депутат-эколог Дарья Украинцева поинтересовалась у докладчика, министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука, почему этот закон принимается только сейчас. Ведь добровольцы работают уже продолжительное время. По мнению депутата, в таком случае в доклад надо включить отчет о деятельности волонтерского движения в НСО.
Федорчук ответил, что поддержка волонтерскому движению со стороны регионального правительства оказывалась и раньше, а сейчас только конкретизируются полномочия каждой из сторон на этом поприще. А губернатор региона Андрей Травников сказал: «Сейчас, когда мы все объединились в борьбе с короновирусом, кощунственно пиариться на этой теме».
Дарья Украинцева извинилась. Законопроект приняли в первом чтении.