Травников обвинил депутата в пиаре на коронавирусе

Федорчук ответил, что поддержка волонтерскому движению со стороны регионального правительства оказывалась и раньше, а сейчас только конкретизируются полномочия каждой из сторон на этом поприще. А губернатор региона Андрей Травников сказал: «Сейчас, когда мы все объединились в борьбе с короновирусом, кощунственно пиариться на этой теме».