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В Новосибирске полиция рассказала о своей работе на майские праздники

30 апреля 2020, 20:01
В городе будут усиленно будут выявлять нарушителей самоизоляции.

Пресс-служба ГУ МВД по НСО рассказала, как полиция будет работать в дни майских праздников. Сообщается, что в регионе усиливается контроль за соблюдением профилактических мер против распространения коронавируса. В ходе рейдов полицейские будут выявлять нарушителей самоизоляции. Стражи порядка в усиленном режиме начнут патрулировать парки, скверы, а также лесные массивы.

Стационарные посты появятся на Михайловской набережной, возле Оперного театра, в Центральном парке и на Монументе славы. Параллельно сотрудники ГИБДД будут ловить тех, кому специалисты Роспотребнадзора выдали предписание об обязательном карантине, но которые тем не менее перемещаются за рулем автомобиля.

Также в релизе сообщается, что на границах Новосибирской области организованы шесть контрольно-пропускных пунктов. Там сотрудники Роспотребнадзора, Росгвардии и полиции в круглосуточном режиме досматривают прибывающих в регион граждан.

Также полицейские будут следить за соблюдением пожарной безопасности в лесных и парковых зонах, садовых обществах и сельских поселениях.

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#Новости#Город
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