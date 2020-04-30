В Новосибирске полиция рассказала о своей работе на майские праздники

Стационарные посты появятся на Михайловской набережной, возле Оперного театра, в Центральном парке и на Монументе славы. Параллельно сотрудники ГИБДД будут ловить тех, кому специалисты Роспотребнадзора выдали предписание об обязательном карантине, но которые тем не менее перемещаются за рулем автомобиля.