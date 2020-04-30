В Новосибирске полиция рассказала о своей работе на майские праздники

Пресс-служба ГУ МВД по НСО рассказала, как полиция будет работать в дни майских праздников. Сообщается, что в регионе усиливается контроль за соблюдением профилактических мер против распространения коронавируса. В ходе рейдов полицейские будут выявлять нарушителей самоизоляции. Стражи порядка в усиленном режиме начнут патрулировать парки, скверы, а также лесные массивы.
Стационарные посты появятся на Михайловской набережной, возле Оперного театра, в Центральном парке и на Монументе славы. Параллельно сотрудники ГИБДД будут ловить тех, кому специалисты Роспотребнадзора выдали предписание об обязательном карантине, но которые тем не менее перемещаются за рулем автомобиля.
Также в релизе сообщается, что на границах Новосибирской области организованы шесть контрольно-пропускных пунктов. Там сотрудники Роспотребнадзора, Росгвардии и полиции в круглосуточном режиме досматривают прибывающих в регион граждан.
Также полицейские будут следить за соблюдением пожарной безопасности в лесных и парковых зонах, садовых обществах и сельских поселениях.