В Новосибирской области запретили продажу снюса несовершеннолетним

Как отмечают в областной прокуратуре, несмотря на федеральный запрет, недобросовестные владельцы торговых точек в Новосибирской области торгуют аналогами снюса. Поскольку в технологии приготовления смесей не используется табак, они не относятся к табачной продукции и до сих пор не попадали под действие Федерального закона. Однако по результатам лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в таких смесях содержание никотина выше, чем в сигаретах от 2 до 53 раз.