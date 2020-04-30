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В Новосибирской области запретили продажу снюса несовершеннолетним

30 апреля 2020, 12:59
Инициатором законопроекта выступила прокуратура Новосибирской области.

30 апреля, депутаты Заксобрания НСО запретили продажу несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции, а также установили административную ответственность за это нарушение. Инициатором законопроекта выступила прокуратура Новосибирской области. Таким образом региональное законодательство приведено в соответствие федеральному закону.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. Продажа несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции, а также вовлечение их в процесс потребления указанной продукции повлечет наказание в виде административного штрафа для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц – от 40 до 50 тысяч рублей и юридических лиц – от 250 до 350 тысяч рублей.

Как отмечают в областной прокуратуре, несмотря на федеральный запрет, недобросовестные владельцы торговых точек в Новосибирской области торгуют аналогами снюса. Поскольку в технологии приготовления смесей не используется табак, они не относятся к табачной продукции и до сих пор не попадали под действие Федерального закона. Однако по результатам лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в таких смесях содержание никотина выше, чем в сигаретах от 2 до 53 раз.

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