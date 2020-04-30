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Военная авиация пролетит над Новосибирском 9 мая

30 апреля 2020, 19:35
В воздушном параде примут участие 10 экипажей.

Демонстрационный пролёт военной авиации, посвящённый 75-й годовщине Победы нашей страны в Великой Отечественной войне пройдет в Новосибирске в срок, 9 мая. Он состоится без зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

В воздушном параде примут участие десять экипажей на транспортно-штурмовых вертолётах Ми-8 АМТШ-В, ударных вертолётах Ми-24 и истребителях-перехватчиках МиГ-31.

Сообщается, что военные лётчики уже приступили к тренировкам. 7 мая в небе над площадью Ленина пройдет генеральная репетиция авиапарада. Напомним, разрешение на участие авиации в параде в честь 75-летия Победы в Новосибирске министр обороны РФ Шойгу дал еще в начале года.

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