Военная авиация пролетит над Новосибирском 9 мая

Демонстрационный пролёт военной авиации, посвящённый 75-й годовщине Победы нашей страны в Великой Отечественной войне пройдет в Новосибирске в срок, 9 мая. Он состоится без зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
В воздушном параде примут участие десять экипажей на транспортно-штурмовых вертолётах Ми-8 АМТШ-В, ударных вертолётах Ми-24 и истребителях-перехватчиках МиГ-31.
Сообщается, что военные лётчики уже приступили к тренировкам. 7 мая в небе над площадью Ленина пройдет генеральная репетиция авиапарада. Напомним, разрешение на участие авиации в параде в честь 75-летия Победы в Новосибирске министр обороны РФ Шойгу дал еще в начале года.