Военная авиация пролетит над Новосибирском 9 мая

Сообщается, что военные лётчики уже приступили к тренировкам. 7 мая в небе над площадью Ленина пройдет генеральная репетиция авиапарада. Напомним, разрешение на участие авиации в параде в честь 75-летия Победы в Новосибирске министр обороны РФ Шойгу дал еще в начале года.