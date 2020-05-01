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МЧС экстренно предупредило о возможных пожарах на востоке Новосибирской области

1 мая 2020, 05:54
В течение 1-2 мая ожидается высокая пожароопасность 4 класса горимости.

В четверг, 30 апреля, пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области опубликовала экстренное предупреждение. Оно касается пожарной обстановки в первые два майских дня.

- По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 1-2 мая по востоку Новосибирской области ожидается высокая пожароопасность 4 класса горимости, - говорится в сообщении ведомства. Здесь напомнили, что с 27 апреля на территории региона действует особый противопожарный режим. В связи с этим действует запрет на разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, проведение всех видов пожароопасных работ.

В МЧС напомнили, что в целях недопущения пожаров нужно быть предельно осторожными в обращении с огнем. В условиях теплой и сухой погоды необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Обнаружив возгорание, следует незамедлительно сообщить об этом по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - 101 или по телефону 112.

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