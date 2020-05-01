МЧС экстренно предупредило о возможных пожарах на востоке Новосибирской области

В МЧС напомнили, что в целях недопущения пожаров нужно быть предельно осторожными в обращении с огнем. В условиях теплой и сухой погоды необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Обнаружив возгорание, следует незамедлительно сообщить об этом по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - 101 или по телефону 112.