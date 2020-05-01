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В Новосибирске 5-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе

1 мая 2020, 13:08
Она переходила дорогу с мамой.

Вечером 30 апреля в Ленинском районе Новосибирска 25-летний водитель на автомобиле Subaru Forester сбил ребёнка на пешеходном переходе. Об этом информирует ГИБДД Новосибирска.

Сообщается, что девочка переходила дорогу с мамой около дома №13 по улице Спортивной. Ребенок доставлен в больницу с ушибом левой голени. Её осмотрели и отпустили домой.

Госавтоинспекция напоминает всем жителям города Новосибирска, что на территории города действует режим самоизоляции, взрослые и дети без крайней необходимости не должны выходить на улицу.

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