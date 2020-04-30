В Чернепановском районе грузовик насмерть сбил девочку

Днем 30 апреля в Черепановском районе произошло смертельное ДТП, сообщает ГИБДД по НСО. В селе Медведское у дома 38 по улице Октябрьской 31-летний водитель, управлявший грузовым автомобилем ГАЗ, наехал на 6-летнюю девочку.
Ребенок переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Девочку с места происшествия с тяжелыми травмами увезли на скорой в районную районную больницу, где она скончалась в течение часа, не приходя в сознание.
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства трагедии. Напомним, накануне в регионе дети дважды попадали под колеса автомобилей – в Бердске и в Венгерово.