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В Чернепановском районе грузовик насмерть сбил девочку

30 апреля 2020, 16:57
Трагедия произошла в селе Медведское.

Днем 30 апреля в Черепановском районе произошло смертельное ДТП, сообщает ГИБДД по НСО. В селе Медведское у дома 38 по улице Октябрьской 31-летний водитель, управлявший грузовым автомобилем ГАЗ, наехал на 6-летнюю девочку.

Ребенок переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Девочку с места происшествия с тяжелыми травмами увезли на скорой в районную районную больницу, где она скончалась в течение часа, не приходя в сознание.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства трагедии. Напомним, накануне в регионе дети дважды попадали под колеса автомобилей – в Бердске и в Венгерово.

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#Новости#Происшествия
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