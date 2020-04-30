В Бердске 4-летний ребенок попал под машину

Днем 29 апреля 50-летний водитель автомобиля Ниссан Тино, двигаясь задом, не заметил гуляющего 4-летнего ребенка и наехал на него. ДТП произошло у дома №5 в микрорайоне Северном.
Как сообщают в пресс-службе областного ГИБДД, ребенок пострадал в аварии. Ему оказана медицинская помощь. На водителя составлен протокол за несоблюдение условий, разрешающих движение транспорта задним ходом.
В тот же день в Венгерово водитель на ВАЗе 21072 на улице Ленина сбил 13-летнюю девочку. Ей также оказана медицинская помощь.